Día del Trabajador: por qué se conmemora el 1° de mayo

Al fines del Siglo XIX, en Chicago, que era la segunda ciudad con más habitantes de Estados Unidos y con gran parte de su población compuesta por obreros, se produjeron movimientos bajo el lema “ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”, con el fin de acortar las extenuantes jornadas laborales, que podían ser de hasta 18 horas.

La única limitación que había en algunos Estados era la prohibición de que una persona trabajara 18 horas seguidas sin una causa justificada. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, aunque tenía más preponderancia la American Federation of Labor. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, ésta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas. De lo contrario, habría huelga.

El Día del Trabajador en la Argentina

En nuestro país, el Día del Trabajador se celebró por primera vez en 1890. El 28 de abril de 1930, el entonces presidente Hipólito Yrigoyen declaró de manera formal este día como la Fiesta del Trabajo. Todos los años se acostumbra realizar actos y manifestaciones que conmemoran las luchas y los derechos conseguidos por todos los sectores trabajadores.

De acuerdo al calendario oficial de feriados, este día es un feriado nacional. En 2025, la fecha cae un jueves y, según la Ley 27.339, se trata de un asueto inamovible. Esto refiere a un día que no puede ser trasladado con el objetivo de crear un fin de semana largo.

Sin embargo, el Gobierno de la Nación tiene la potestad de decretar tres días feriados o no laborales cada año, con el objetivo de fomentar el turismo local. A través del decreto 1027 publicado en noviembre de 2024, determinó las tres fechas destinadas a asuetos puente, entre las cuales se incluye el viernes 2 de mayo. De todos modos, este es un día no laborable, lo que significa que cada empleador define si sus colaboradores pueden tomarse el día de descanso o no.