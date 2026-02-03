Día Internacional del Abogado: por qué se celebra el 3 de febrero

Más allá de una celebración simbólica, el 3 de febrero se plantea como una oportunidad para revisar el papel histórico del derecho como regulador de la convivencia. La abogacía aparece así no solo como una profesión técnica, sino como un actor clave en la defensa de garantías individuales, el acceso a la justicia y el respeto a las normas que rigen la vida democrática.