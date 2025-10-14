Día de la Costurera: por qué se celebra el 14 de octubre

El Día de la Costurera se conmemora cada 14 de octubre en varios países, entre ellos Argentina, México, Chile, España y Colombia, como un reconocimiento al trabajo artesanal y creativo de quienes se dedican a la confección textil. Aunque no está establecido por ley nacional en la Argentina, la jornada es ampliamente reconocida por los gremios y las comunidades del rubro, que la aprovechan para visibilizar su oficio y reclamar mejores condiciones laborales.