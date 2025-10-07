Día del Pelado: por qué se celebra el 7 de octubre

El origen de esta efeméride y la elección de la fecha no tiene un respaldo oficial ni un motivo preciso, aunque en los últimos años fue adoptado a nivel internacional tanto por personas calvas como por influencers y medios de comunicación con el objetivo de eliminar los estigmas o la discriminación a las personas que no tiene cabello, ya sea por elección propia o por cuestiones genéticas y/o médicas.