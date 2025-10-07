Día del Pelado: por qué se celebra el 7 de octubre
La efeméride busca combatir los estigmas sociales acerca de la caída del cabello.
El Día Mundial del Pelado se celebra cada 7 de septiembre. La efeméride busca homenajear a las personas calvas, combatir los estigmas sociales acerca de la caída del cabello y promover la aceptación de la calvicie.
El origen de esta efeméride y la elección de la fecha no tiene un respaldo oficial ni un motivo preciso, aunque en los últimos años fue adoptado a nivel internacional tanto por personas calvas como por influencers y medios de comunicación con el objetivo de eliminar los estigmas o la discriminación a las personas que no tiene cabello, ya sea por elección propia o por cuestiones genéticas y/o médicas.
La pérdida del cabello, denominada alopecia, puede afectar solo al cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente. A su vez, puede ser el resultado de la herencia, antecedentes familiares, cambios hormonales, afecciones médicas, medicamentos, estrés, peinados o tratamientos capilares, o como parte normal del envejecimiento. La caída del pelo suele ser más común en los hombres.
Es importante aclarar que las personas suelen perder de 50 a 100 hebras de cabello al día. La pérdida del cabello se diagnostica cuando no crece pelo nuevo en las zonas donde se cayó.
Si bien existen personas que prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla ni ocultarla, otras optan por tratamientos capilares disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello o restaurar el crecimiento, siempre luego de la consulta con un dermatólogo o médico especializado que pueda abordar la consulta del paciente de la mejor manera posible según cada diagnóstico.
La efeméride del Día Mundial del Pelado busca, por un lado, promover la aceptación de la calvicie. Por otro, combatir los estigmas sociales que pueden impactar de forma negativa en aquellas personas que la padecen. La idea es, justamente, celebrar la diversidad y promueve el respeto por todas las formas de belleza.
