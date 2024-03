El Gobierno descontará el día a las estatales que no trabajen por el Día Internacional de la Mujer

"Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día", sentenció Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a las empleadas del sector público a plegarse a la agenda del Día Internacional de la Mujer, pero a diferencia de otros años, cuando el Gobierno hasta llegó a dar asueto para facilitar la participación de las trabajadoras, en 2024 el panorama es otro.