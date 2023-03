Polémica con intendente de Juntos por el Cambio que rechazó el paro por el Día de la Mujer

Federico acompañó su mensaje con un posteo de una nota del Sindicato de Trabajadores Municipales de Suipacha dirigida a él en la que el gremio lo informaba sobre la adhesión a la medida de fuerza.

Respeto a quienes se adhieran a esta medida incomprensible, pero sin ninguna dudas creo que el Día de la Mujer se conmemora trabajando. Es lo que toda mujer representa, el deseo de ejercer cualquier actividad que refleje el espíritu de hacer día a día un Suipacha mejor. — Alejandro Federico (@awfederico) March 7, 2023

"En mi carácter de delegado normalizador del Sindicato de Trabajadores Municipales de Suipacha me dirijo a usted a fin de informar que el día 8 de marzo nuestra entidad convoca y adhiere al Paro Internacional de Mujeres tal lo organizado desde nuestra Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (Fesimubo)", señala la nota enviada al jefe comunal, firmada por el dirigente gremial Carlos Rodríguez.

El tuit del intendente Federico fue cuestionado por la concejala del Frente de Todos, Belén Morales, que lamentó: "Aún me asombra leer cómo alguien puede considerar que un acto de lucha es una medida incompresible. Para mí lo incompresible es no entender o no querer entender que nosotras hoy paramos porque nos estamos moviendo".

"Nos movemos porque en nuestro país hay un femicidio casa 36 horas. Si, así como lees, nos matan solo por ser mujer", expresó Morales en sus redes sociales.

En un extenso texto, la concejala del FdT reivindicó el paro de mujeres para facilitar las manifestaciones que cada 8 de marzo se producen en la Argentina y otros países del mundo a los efectos de visibilizar la lucha por los derechos de género.

"Cuando ocupamos las calles ponemos nuestros cuerpos para pelear por nuestros derechos y nadie más que nosotras sabemos conquistarlos y defenderlos. Nosotras no celebramos, nosotras luchamos. Nos define nuestra construcción colectiva y sostenida en el tiempo donde hemos demostrado que juntas somos imparables", indicó Morales, entre otros conceptos.

Día de la Mujer

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, es una fecha para visibilizar las desigualdades de género que condicionan la vida de las mujeres y LGBTI+ en todos los ámbitos y de muchas maneras.

La fecha del 8M conmemora la muerte de 129 trabajadoras que en el año 1908 luchaban por los mismos derechos que sus compañeros varones en la fábrica Cotton, Nueva York, Estados Unidos, y que murieron a causa de un incendio provocado a propósito por su empleador.

En la actualidad, la lucha continúa por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral como así también por el acceso a la educación en la era digital, para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres.

A pesar de la conquista de derechos en el último tiempo, las trabajadoras siguen ganando menos que los varones por igual tarea, tienen menor acceso a puestos jerárquicos, dedican mayor tiempo que los varones a las tareas de cuidado, y siguen sufriendo femicidios y situaciones de violencia.