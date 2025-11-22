Día de la Música: por qué se celebra el 22 de noviembre

La elección del 22 de noviembre para conmemorar esta fecha se debe a que es el cumpleaños de Piazzolla. En este día, músicos de todos los géneros y estilos se unen para celebrar la diversidad musical del país. Desde el folk hasta el rock, desde el tango hasta la música clásica, cada rincón de Argentina se llena de melodías y ritmos que reflejan la rica tradición musical nacional.