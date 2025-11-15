UTAH despide el año en La Tangente con un show especial, tras un año consagratorio

UTAH en primera persona

UTAH 2

Consultados sobre qué representa el proyecto en sus vidas, el dúo lo definió sin dudar: “Utah es nuestro espacio de expresión principalmente. Es donde tratamos de resumir todo lo que somos y lo que queremos ser. Es un idilio claramente.” Sobre ese concepto, agregaron que para ellos UTAH funciona como “un lugar, un concepto, una idea física y etérea”, lo que refleja la profundidad simbólica que le atribuyen.

Al hablar del origen del nombre, detallaron que se trata de un guiño cinéfilo que nació de manera espontánea: “Se dio por el personaje de Keanu Reeves en la película Point Break. El agente Johnny Utah”. De cara al show del 29 de noviembre, aseguraron que no sienten presión por la magnitud del evento, sino entusiasmo:" Estamos preparando un show con una buena puesta y un repertorio que no te haga dejar la pista”.

En cuanto a sus objetivos y deseos a futuro, mantienen un equilibrio entre ambición y realismo: “Somos bastante soñadores pero también tenemos los pies sobre la tierra. Somos muy conscientes de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir.” Y, con evidente orgullo, recuerdan un hito reciente: “Este año se nos cumplió uno de los tantos sueños: abrirle a Justice en el Movistar Arena. Banda de la cual somos fans y que tuvo mucha influencia en nuestra música”.

UTAH 3