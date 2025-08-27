Marcelo Corazza habló en la previa al inicio del juicio en su contra: qué dijo

Marcelo Corazza

Ayer, en la previa al inicio del juicio, Corazza reiteró su inocencia: "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia. Voy a contar mi vida, nada más. Soy inocente, así que voy a ir a defenderme. Yo no me defendí nunca hasta ahora”, sostuvo en Intrusos.

Al ser consultado sobre si después del juicio, en caso de no ser hallado culpable, retomaría su carrera en los medios, respondió: “No lo se, no lo pensé. Sí quiero que termine todo esto ya, que termine todo este mal momento ya”.

Sobre su situación anímica, dijo: “Estoy, estoy tratando, apoyado por mi familia, por mis amigos, por la gente que me conoce. Estoy recuperándome”.

Marcelo Corazza

La causa se inició en octubre de 2002 tras la denuncia de dos personas que declararon haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años. Tras esto, otros jóvenes sumaron sus testimonios por situaciones que se habrían dado en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Misiones.

En el expediente de la causa consta la sospecha de que los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares”.

La detención preventiva de Corazza se ordenó en marzo de 2023, luego de la denuncia de un hecho que habría ocurrido en 2001, donde el acusado había corrompido sexualmente a un menor de 14 años.

El exproductor de Telefe solo estuvo preso durante cuatro meses hasta que recuperó su libertad bajo monitoreo a través del uso de una tobillera electrónica.