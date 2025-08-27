Marcelo Corazza habló en la previa al inicio del juicio en su contra: qué dijo
El productor de Telefe y ganador de Gran Hermano está acusado de integrar una banda de explotación sexual de menores.
Este miércoles comenzó el juicio contra Marcelo Corazza, acusado de abuso sexual y corrupción de menores. El ganador de Gran Hermano y exproductor de Telefe habló antes del proceso judicial, sostuvo que es “inocente” y que se va a defender de las acusaciones.
El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires donde Corazza será juzgado por los delitos de asociación ilícita, trata de personas, promoción de la prostitución, abuso sexual y corrupción de menores. En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de 3 a 15 años de prisión.
Tanto Corazza como los ootros tres imputados - Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti - están acusados de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.
Corazza llegó a los tribunales de Comodoro Py minutos después de las 8 y pronunció escuetas palabras con la prensa: “Las acusaciones son horribles. Soy inocente y venimos a demostrarlo acá”.
El tribunal estará integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni, mientras que la acusación será encabezada por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, de acuerdo con la información publicada por el medio El Día.
Ayer, en la previa al inicio del juicio, Corazza reiteró su inocencia: "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia. Voy a contar mi vida, nada más. Soy inocente, así que voy a ir a defenderme. Yo no me defendí nunca hasta ahora”, sostuvo en Intrusos.
Al ser consultado sobre si después del juicio, en caso de no ser hallado culpable, retomaría su carrera en los medios, respondió: “No lo se, no lo pensé. Sí quiero que termine todo esto ya, que termine todo este mal momento ya”.
Sobre su situación anímica, dijo: “Estoy, estoy tratando, apoyado por mi familia, por mis amigos, por la gente que me conoce. Estoy recuperándome”.
La causa se inició en octubre de 2002 tras la denuncia de dos personas que declararon haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años. Tras esto, otros jóvenes sumaron sus testimonios por situaciones que se habrían dado en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Misiones.
En el expediente de la causa consta la sospecha de que los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares”.
La detención preventiva de Corazza se ordenó en marzo de 2023, luego de la denuncia de un hecho que habría ocurrido en 2001, donde el acusado había corrompido sexualmente a un menor de 14 años.
El exproductor de Telefe solo estuvo preso durante cuatro meses hasta que recuperó su libertad bajo monitoreo a través del uso de una tobillera electrónica.
Te puede interesar
Dejá tu comentario