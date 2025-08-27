Qué es la tormenta de Santa Rosa y por qué se le teme tanto en la Argentina

Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que no existe una “tormenta fija” en el calendario, sino que a fines de agosto suelen darse condiciones propicias para la formación de sistemas de baja presión y tormentas debido al cambio de estación.

Al aproximarse la primavera, los primeros aires cálidos se enfrentan con masas de aire frío, generando un cóctel ideal para precipitaciones, ráfagas intensas y descargas eléctricas.

mar del plata tormenta.jpeg Tormentas en la ciudad de Mar del Plata y gran parte del país.

Estadísticamente, en 7 de cada 10 años se registraron tormentas fuertes en torno al 30 de agosto, aunque no siempre con la misma magnitud ni en la misma zona del país.

Por qué genera temor

El miedo de la población se debe a que muchas veces la Tormenta de Santa Rosa se asocia a fenómenos severos: lluvias intensas que provocan anegamientos, vientos que causan destrozos y en algunos casos caída de granizo.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la región pampeana, este evento suele ser recordado con imágenes de calles inundadas, árboles caídos y cortes de luz.

tormenta avellaneda Se esperan lluvias fuertes en Buenos Aires.

Este 2025, según anticipan los modelos meteorológicos internacionales, la tormenta podría manifestarse bajo la forma de una ciclogénesis, un sistema ciclónico que intensifica las lluvias y los vientos en gran parte del centro y norte del país.

Recomendaciones del SMN

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones del SMN, evitar circular durante momentos de lluvias intensas y asegurar objetos que puedan volarse. Aunque el mito la hace casi “inevitable”, la ciencia recuerda que la intensidad y el lugar de impacto pueden variar año a año.

La Tormenta de Santa Rosa combina mito, religión y meteorología, pero lo cierto es que su sola mención alcanza para que los argentinos se preparen ante la posibilidad de un temporal fuerte justo antes de la llegada de la primavera.