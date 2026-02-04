Día Mundial contra el Cáncer: las claves de mejorar el acceso, la equidad y la calidad de atención

Plan nacional de lucha contra el cáncer

dia mundial contra el cancer

Otro de los problemas del sistema de salud es la falta de coordinación entre los distintos actores. Por estos motivos, especialistas remarcaron el valor de avanzar en políticas públicas orientadas a ordenar el recorrido asistencial con el fin de mejorar los resultados clínicos.

“Pensar en un plan nacional es pensar un marco estratégico, sostenido e integral que ordene todo el recorrido del paciente oncológico”, explicó Lainati y advirtió que, si bien actualmente existen múltiples acciones, el problema radica en que se encuentran descoordinadas.

En la misma línea, Julia Ismael, oncóloga clínica y especialista en políticas públicas, remarcó la importancia de contar con herramientas comunes que permitan articular un sistema de salud federal. “Un plan nacional de control del cáncer vendría a ser un instrumento de organización para que todos hablemos el mismo lenguaje”, señaló.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la implementación sostenida de modelos integrales de atención podría reducir la mortalidad por cáncer de mama un 2,5 % anual. En Argentina, ese impacto equivaldría a más de 3.200 vidas salvadas en un período de 20 años.

Estrategias para mejorar el acompañamiento al paciente

El uso de datos y la medición de los procesos asistenciales fueron señalados como herramientas fundamentales para mejorar la calidad de la atención y orientar la toma de decisiones en el sistema de salud.

“Lo que no se mide no se puede mejorar”, sostuvo Ismael, al destacar la necesidad de identificar cuáles son las demoras y evaluar estrategias de mejora.

También se resaltó el valor de los programas de navegación de pacientes, que acompañan a las personas a lo largo de su recorrido por el sistema de salud y facilitan el acceso oportuno a las distintas instancias de atención. “El objetivo es reducir los tiempos de acceso a las consultas y ayudar a derrumbar la inequidad”, afirmó Lainati en el podcast #MacmaConVos impulsado por el Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (MACMA), que contó con el acompañamiento de la compañía biofarmacéutica AstraZeneca.

Las especialistas coincidieron en que avanzar hacia modelos de atención oncológica más coordinados, con estándares de calidad y una mirada centrada en las personas permite fortalecer la capacidad del sistema para dar respuestas más oportunas y equitativas.

Impulsar políticas públicas que ordenen el recorrido asistencial y aseguren continuidad en la atención, de modo que el diagnóstico y el tratamiento lleguen a tiempo, independientemente del lugar de residencia o del tipo de cobertura, es clave en esta enfermedad.