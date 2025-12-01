Día Mundial de la Lucha contra el Sida: la UBA realizó una jornada de concientización y testeo en el subte
Voluntarios y artistas acompañaron el recorrido en la Línea H, promoviendo la prevención de manera gratuita y confidencial.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), en colaboración con la Asociación Civil Alfonso Farías y Subterráneos de Buenos Aires, conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con una innovadora jornada de prevención.
El objetivo fue claro: promover la concientización, la difusión de información sobre el VIH y el apoyo a las personas portadoras.
La actividad central fue una acción especial en la Línea H de subte, donde una formación fue intervenida simbólicamente. Durante el recorrido, voluntarios de la Facultad de Ciencias Médicas y estudiantes de la FUBA ofrecieron información a los usuarios, mientras que bandas en vivo y DJs acompañaron la propuesta con actividades artísticas y de concientización.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó la relevancia del evento en el contexto actual: “Esta actividad tiene que ver con concientizar sobre una enfermedad que afortunadamente cada vez se lleva menos vidas gracias a la divulgación, la investigación científica y la atención médica. Paradójicamente en un momento donde tanto la ciencia como la salud pública están tan golpeadas y poco reconocidas”.
Yacobitti remarcó el compromiso institucional de "continuar sacando la Universidad a la calle para orientar, ayudar y asistir a nuestra comunidad”.
Del acto de apertura participaron también la actriz Virginia Lago (Madrina de la Asociación Farías), el legislador porteño Francisco Loupias, y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ignacio Ibáñez, entre otras autoridades.
Testeos gratuitos y abiertos a la comunidad
La formación partió desde la estación Hospitales de la Línea H hasta la estación Facultad de Derecho, donde la jornada continuó con un operativo de “UBA en Acción” abierto a todos los vecinos.
Este programa incluyó:
- Testeos rápidos de VIH (sin requerir ayuno ni preparación previa).
- Acciones de atención primaria (control de presión arterial y glucotest).
- Consejería nutricional, consultorías kinesiológicas y determinaciones de grupo sanguíneo.
- Atención odontológica, psicológica, oftalmológica y veterinaria.
Todos los testeos se realizaron bajo los principios de seguridad, gratuidad, respeto y estricta confidencialidad, incluyendo acompañamiento antes y después de cada prueba. En paralelo, se realizó una jornada similar de testeo de VIH, sífilis y hepatitis B y C en el hall central del Hospital de Clínicas de la UBA.
