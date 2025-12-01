Día Mundial de la Lucha contra el Sida: la UBA realizó una jornada de concientización y testeo en el subte

Del acto de apertura participaron también la actriz Virginia Lago (Madrina de la Asociación Farías), el legislador porteño Francisco Loupias, y el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Javier Ignacio Ibáñez, entre otras autoridades.

Testeos gratuitos y abiertos a la comunidad

La formación partió desde la estación Hospitales de la Línea H hasta la estación Facultad de Derecho, donde la jornada continuó con un operativo de “UBA en Acción” abierto a todos los vecinos.

Este programa incluyó:

Testeos rápidos de VIH (sin requerir ayuno ni preparación previa).

(sin requerir ayuno ni preparación previa). Acciones de atención primaria (control de presión arterial y glucotest).

Consejería nutricional, consultorías kinesiológicas y determinaciones de grupo sanguíneo.

Atención odontológica, psicológica, oftalmológica y veterinaria.

Todos los testeos se realizaron bajo los principios de seguridad, gratuidad, respeto y estricta confidencialidad, incluyendo acompañamiento antes y después de cada prueba. En paralelo, se realizó una jornada similar de testeo de VIH, sífilis y hepatitis B y C en el hall central del Hospital de Clínicas de la UBA.