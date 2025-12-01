Los chats entre los acusados de vender fentanilo contaminado: "Que no venga, está la Policía afuera"

fentanilo 2

En este contexto, una causa clave avanzó en Misiones. En agosto, la jueza federal María Verónica Skanata procesó a Gerónimo Enrique Laje, Juan Carlos Gibilisco, Martín Hernán Alarcón, Magdalena Elizabeth Núñez y Natalia Soledad Butera, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al transporte agravado de estupefacientes, tras una investigación del fiscal Martín Uriona junto a la fiscal Silvana Gutiérrez.

En los celulares de los imputados, la PROCUNAR encontró un mensaje del 9 de marzo de 2023 donde un contacto identificado como "Fede" le ofrecía a Alarcón 200 ampollas de HLB Pharma, que si bien no pertenecían a los lotes contaminados, sino a fentanilo producido entre 2021 y 2022 por la empresa del clan Furfaro. También aparecieron referencias a productos de otros cuatro laboratorios argentinos.

Alarcón, visitador médico porteño y comerciante, ofrecía propofol, remifentanilo, morfina y otras sustancias de uso crítico. Chats de 2021 y 2022 lo muestran negociando precios y coordinando envíos junto a su pareja, Butera. Núñez y Gibilisco, de Posadas, eran quienes manejaban mayor volumen y ganancias, y trabajaban con Gustavo Gallardo, odontólogo de Jujuy, que actuaba como intermediario.

La causa comenzó en abril de 2023, cuando Gendarmería detectó 500 ampollas de fentanilo en un micro que circulaba por la ruta provincial 12. La encomienda provenía de Misiones y tenía como destinatario al visitador médico. Luego se comprobó que parte de las ampollas provenía de las farmacias de los hospitales Ramón Madariaga y Nuestra Señora de Fátima, en Posadas.

chat fentanilo

Actualmente, además de los procesamientos, la investigación revela un problema estructural: miles de ampollas de fentanilo sin trazabilidad circulan por el país.

En paralelo, el juez Ernesto Kreplak detectó el faltante de cinco kilos de citrato de fentanilo, suficientes para producir diez millones de ampollas, que HLB Pharma declaró como destruidos, aunque el magistrado mantiene dudas sobre ese destino.