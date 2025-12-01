Tres Arroyos: corría una picada, chocó contra una camioneta a toda velocidad y ahora está en estado crítico

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 19 sobre la avenida Aníbal Ponce al 1100, y quedó registrado por una cámara de seguridad, donde se observa a dos motociclistas que circulaban a gran velocidad cuando una camioneta Ford F-100 inicia un giro a la izquierda. Uno de los jóvenes logró reducir la marcha y esquivar al vehículo, pero el otro, identificado como Joaquín Escudero, no consiguió frenar y terminó impactando de frente contra el parabrisas.