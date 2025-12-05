Día Nacional del Ciclista: la hazaña que motivó la celebración y quedó grabada en el país

Quién fue Martín Remegio Saavedra

Martín Remegio Saavedra nació el 1 de octubre de 1911 en el departamento de Godoy Cruz, Mendoza. Comenzó a pedalear desde muy joven y, a los 32 años, ya contaba con innumerables carreras en su historial, como la Doble Chivilcoy, Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario, Doble Junín, Doble Pergamino, Doble Cañuelas, Doble Campana y Doble La Plata, entre otras. Ícono del ciclismo, se destacó tanto por su resistencia física como mental. A los 14 años, Saavedra ganó su primera carrera en Godoy Cruz, marcando el inicio de su trayectoria deportiva.

Tiempo después se mudó a Buenos Aires junto a uno de sus hermanos. En 1928 corrió la Doble San Isidro en la tercera categoría y, en menos de tres meses, ascendió a la primera categoría tras ganar todas las competencias en las que participó. En 1938 compitió en seis Carreras de los Seis Días en Estados Unidos y en dos en Canadá, y participó en varias ediciones de la misma competencia en el Luna Park.

Saavedra falleció el 5 de julio de 1998 en Buenos Aires, ciudad donde residía. Tenía 86 años. Sus restos fueron velados en Forest 906, en el barrio de Chacarita, y posteriormente sepultados en un cementerio privado de Pilar.