Día Nacional del Ciclista: la hazaña que motivó la celebración y quedó grabada en el país
La fecha reconoce a quienes eligen a este medio de transporte como deporte o recreación. La jornada está inspirada en un ícono del ciclismo cuya hazaña quedó grabada en la historia.
Cada 5 de diciembre se celebra en Argentina el Día Nacional del Ciclista, una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y la pasión de quienes eligen la bicicleta como medio de transporte o deporte. Este día es un homenaje a los ciclistas profesionales y a todas las personas que disfrutan del ciclismo en su día a día, ya sea para moverse por la ciudad, hacer ejercicio o como parte de un estilo de vida saludable y ecológico.
A pesar de que el ciclismo aún no es el medio de transporte más popular en el país, su uso ha ido en aumento gracias a los beneficios que ofrece, como la reducción del impacto ambiental y la mejora de la salud personal.
El homenaje está dedicado a Remigio Saavedra, una de las figuras más emblemáticas del ciclismo argentino, cuyo espíritu incansable lo llevó a convertirse en leyenda.
El 5 de diciembre de 1981, Saavedra realizó una gesta que impactó al país: unió Mendoza y Buenos Aires pedaleando más de 1.100 kilómetros en 18 horas y 45 minutos, cuando ya tenía 70 años. Con ese desafío volvió a demostrar que su fuerza y su pasión seguían intactas.
Pero su epopeya tenía antecedentes. En 1943, con 32 años, ya había completado el mismo recorrido en tiempo récord, estableciendo marcas que superaban incluso a los trenes de la época. Aquellas hazañas lo transformaron en un símbolo de resistencia, disciplina y esfuerzo.
Quién fue Martín Remegio Saavedra
Martín Remegio Saavedra nació el 1 de octubre de 1911 en el departamento de Godoy Cruz, Mendoza. Comenzó a pedalear desde muy joven y, a los 32 años, ya contaba con innumerables carreras en su historial, como la Doble Chivilcoy, Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rosario, Doble Junín, Doble Pergamino, Doble Cañuelas, Doble Campana y Doble La Plata, entre otras. Ícono del ciclismo, se destacó tanto por su resistencia física como mental. A los 14 años, Saavedra ganó su primera carrera en Godoy Cruz, marcando el inicio de su trayectoria deportiva.
Tiempo después se mudó a Buenos Aires junto a uno de sus hermanos. En 1928 corrió la Doble San Isidro en la tercera categoría y, en menos de tres meses, ascendió a la primera categoría tras ganar todas las competencias en las que participó. En 1938 compitió en seis Carreras de los Seis Días en Estados Unidos y en dos en Canadá, y participó en varias ediciones de la misma competencia en el Luna Park.
Saavedra falleció el 5 de julio de 1998 en Buenos Aires, ciudad donde residía. Tenía 86 años. Sus restos fueron velados en Forest 906, en el barrio de Chacarita, y posteriormente sepultados en un cementerio privado de Pilar.
