Día del Médico en Argentina: por qué se celebra el 3 de diciembre

En 1881, presentó su teoría según la cual el mosquito Aedes Aegypti era el principal vector de transmisión de esa enfermedad. Aunque inicialmente fue ignorado por la comunidad científica, Finlay llevó a cabo experimentos que demostraron la validez de su hipótesis.

El 18 de febrero de ese mismo año, presentó esta hipótesis ante la International Sanitary Conference, pero este organismo rechazó su trabajo. Nueve años más tarde, la Walter Reed Commission, una institución orientada a la investigación de la fiebre amarilla, confirmó su teoría y le otorgó un reconocimiento por su hallazgo.

Su descubrimiento permitió desarrollar estrategias para controlar la propagación de la fiebre amarilla, como la eliminación de criaderos de mosquitos.

Incluso, Finlay fue convocado por el ejército de Estados Unidos para asesorarlos debido a la cantidad de muertes de sus soldados producto de la fiebre amarilla.

Años más tarde, su trabajo fue fundamental para que el médico estadounidense Walter Reed y su equipo lograran erradicar la fiebre amarilla en Panamá, facilitando la construcción del Canal de Panamá.

Finlay falleció el 20 de agosto de 1915 en La Habana, dejando un legado imborrable en la historia de la salud pública y la investigación médica.