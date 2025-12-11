Día Nacional del Tango: por qué se conmemora el 11 de diciembre
Una fecha, dos nacimientos y un decreto de hace más de 50 años oficializó la fiesta de una música con raíz africana pero que es vidriera de los argentinos.
Cada 11 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Tango, una fecha que conmemora la música y el baile que han marcado la identidad cultural del país. Esta fecha tiene una gran carga simbólica y se ha consolidado como uno de los momentos más importantes para celebrar un género que, más allá de ser una forma de música, es un símbolo de la cultura argentina en el mundo. El tango, nacido en los barrios populares de Buenos Aires a finales del siglo XIX, ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un referente mundial de la pasión, el amor y la melancolía.
La fecha que parece elegida directamente por el destino. Y es el nacimientos de dos grandes referentes musicales ese mismo día, aunque de diferentes años, que dejó su marca.
Por un lado fue Carlos Gardel, cantor nacional, músico y compositor, que nació el 11 de diciembre de 1890. Con su estilo de cantar tango obtuvo un amplio reconocimiento hasta consagrarse como el más grande intérprete: creó el tango canción.
El otro gran referente fue Julio De Caro, violinista, compositor, arreglador y director, que nació el 11 de diciembre de 1899. Justamente el fue el iniciador de la vertiente evolucionista en la música del tango.
¿Por qué se celebra el Día del Tango el 11 de diciembre?
El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre porque esta fecha fue elegida específicamente para conmemorar el nacimiento de dos figuras clave en la historia del tango: Carlos Gardel y Julio de Caro, quienes nacieron en ese día, pero con una diferencia de nueve años (1890 y 1899, respectivamente).
La celebración fue instaurada en 1977 gracias a una iniciativa del autor y productor musical Ben Molar, con el objetivo de destacar la importancia del tango como parte fundamental de la identidad cultural argentina. El 11 de diciembre fue seleccionado porque, además de coincidir con los nacimientos de Gardel y De Caro, estos artistas fueron figuras trascendentales que contribuyeron al desarrollo y popularización del tango a nivel nacional e internacional.
El origen del Tango
El tango es un género popular complejo que incluye danza, música, canción, narrativa, gestual y drama. Es filosofía y pathos. Es fenómeno artístico, musical, poético sociocultural, económico y psicológico.
En el tango confluyen innumerables elementos culturales y estéticos de origen africano, americano y europeo que a su vez interactúan y se potencian.
Durante el siglo XIX fue un vehículo que aceleró la integración en el área del Río de la Plata. La historia del tango no es una historia convencional de estilos que evolucionan década tras década ni de tradiciones nacionales que compiten entre sí, ya que deben acomodarse innumerables elementos estéticos, como también valores éticos y filosóficos. Gauchos, criollos, inmigrantes europeos, y afro argentinos participaron en la formación del género.
"Tango" es un término africano, de origen bantú, que los esclavos trajeron a América. En el tango encontramos el candombe negro, la habanera cubana, la milonga, la música popular española, el violín gitano, los violines judíos, el klezmer, la nostalgia italiana, el bandoneón alemán, la impronta parisina, el jazz, la música clásica contemporánea.
Es un proceso cultural complejo que incluye a la pampa, la ciudad y el puerto. El tango es una enorme ventana que nos permite acercarnos a la historia sociocultural de la Argentina.
