Día Nacional del Tango: por qué se conmemora el 11 de diciembre

El Día Nacional del Tango se celebra el 11 de diciembre porque esta fecha fue elegida específicamente para conmemorar el nacimiento de dos figuras clave en la historia del tango: Carlos Gardel y Julio de Caro, quienes nacieron en ese día, pero con una diferencia de nueve años (1890 y 1899, respectivamente).

La celebración fue instaurada en 1977 gracias a una iniciativa del autor y productor musical Ben Molar, con el objetivo de destacar la importancia del tango como parte fundamental de la identidad cultural argentina. El 11 de diciembre fue seleccionado porque, además de coincidir con los nacimientos de Gardel y De Caro, estos artistas fueron figuras trascendentales que contribuyeron al desarrollo y popularización del tango a nivel nacional e internacional.

El origen del Tango

El tango es un género popular complejo que incluye danza, música, canción, narrativa, gestual y drama. Es filosofía y pathos. Es fenómeno artístico, musical, poético sociocultural, económico y psicológico.

En el tango confluyen innumerables elementos culturales y estéticos de origen africano, americano y europeo que a su vez interactúan y se potencian.

Durante el siglo XIX fue un vehículo que aceleró la integración en el área del Río de la Plata. La historia del tango no es una historia convencional de estilos que evolucionan década tras década ni de tradiciones nacionales que compiten entre sí, ya que deben acomodarse innumerables elementos estéticos, como también valores éticos y filosóficos. Gauchos, criollos, inmigrantes europeos, y afro argentinos participaron en la formación del género.

"Tango" es un término africano, de origen bantú, que los esclavos trajeron a América. En el tango encontramos el candombe negro, la habanera cubana, la milonga, la música popular española, el violín gitano, los violines judíos, el klezmer, la nostalgia italiana, el bandoneón alemán, la impronta parisina, el jazz, la música clásica contemporánea.

Es un proceso cultural complejo que incluye a la pampa, la ciudad y el puerto. El tango es una enorme ventana que nos permite acercarnos a la historia sociocultural de la Argentina.