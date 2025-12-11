Alentadoras novedades de Pablo Grillo en palabras de su padre: "Está buscando una sube..."

pablo grillo Pablo Grillo

Fabián Grillo habló de la situación que vive el país bajo el Gobierno libertario

"Estamos viviendo una situación que es extremadamente grave. Por primera vez, estamos en una democracia débil y tutelada, pero elegida. Y esa es la gravedad. Creo que, por otro lado, estamos viendo una corta respuesta de los sectores opositores, muy lenta, no a la velocidad de la que el pueblo requiere, al menos, y que reclama", se quejó.

Y añadió: "Me cuesta calificar el tipo de agresión que está haciendo esta gente, que es de todo tipo, pero la peor es la física. Hay agresión verbal, política, de todo tipo, pero la física es lo peor, es el límite. Hay mucha gente que conozco que, por ahí, no estarían de acuerdo con muchos de nosotros, pero sí en esto: hasta acá llegamos, la agresión física no".

padre de pablo grillo