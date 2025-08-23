Difunden un video del papa Francisco denunciando coimas en el gobierno de Javier Milei

La acusación señala delitos como cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita. Según el documento, los imputados habrían participado, junto a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, en "un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos".

La denuncia, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, también menciona "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública". La presentación judicial detalla la supuesta participación de cada uno: los hermanos Milei son señalados como los beneficiarios directos del desvío de fondos, mientras que Menem y Spagnuolo habrían actuado como intermediarios del esquema. Por su parte, la droguería Suizo Argentina es identificada como el canal utilizado para "cobrar y distribuir las coimas".

Según la acusación, "han trascendido públicamente en diversos medios periodísticos audios vinculados a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que revelan la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos".

"En los audios aludidos, Spagnuolo afirma: 'De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia'. Esta frase pone en evidencia la mecánica de recaudación: la droguería Suizo Argentina es el canal obligado para materializar los pagos ilegales", especifica la denuncia.

Y continúa: "El mismo funcionario agrega: 'A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria', confirmando la participación directa de la Secretaria General de la Presidencia en el circuito de coimas. (...) 'Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores'".