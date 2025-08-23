Difunden un video del papa Francisco denunciando coimas en el gobierno de Javier Milei
Las imágenes volvieron a viralizarse en medio del escándalo por los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
En las últimas horas, se volvió a viralizar un video del fallecido papa Francisco, quien murió el pasado 21 de abril, donde denunciaba coimas en el gobierno de Javier Milei, por lo que se desataron todo tipo de comentarios.
En las imágenes difundidas, el Sumo Pontífice relata un presunto pedido de coima por parte del secretario de un ministro del gobierno de Javier Milei a un empresario. Esto resurgió luego del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo.
Según informó Noticias Argentinas, en el video, grabado durante un encuentro con movimientos sociales, Francisco contaba que el secretario de un ministro le pidió un soborno a un empresario tras aprobarle un proyecto, preguntándole: "¿Y para nosotros, cuánto?... ¿y para nosotros, cuánto?".
La viralización de esto sorprende por las coincidencias del modus operandi que describe con las denuncias actuales, y resuena con su advertencia final: "El Diablo entra por el bolsillo". Esto se debe a que se difundieron audios de Diego Spagnuolo, donde el exdirector de la ANDIS detallaba un presunto sistema de retornos de hasta el 8% con laboratorios proveedores del Estado.
Denuncian a Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios por recibir coimas de laboratorios
Una denuncia por corrupción ha llegado a los tribunales de Comodoro Py, apuntando a un presunto esquema de "cobro y pago de coimas" en la adquisición de medicamentos. La presentación judicial involucra al presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el funcionario Eduardo "Lule" Menem, y el director de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La acusación señala delitos como cohecho, administración fraudulenta, desvío de fondos y asociación ilícita. Según el documento, los imputados habrían participado, junto a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, en "un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos".
La denuncia, realizada por el abogado Gregorio Dalbón, también menciona "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública". La presentación judicial detalla la supuesta participación de cada uno: los hermanos Milei son señalados como los beneficiarios directos del desvío de fondos, mientras que Menem y Spagnuolo habrían actuado como intermediarios del esquema. Por su parte, la droguería Suizo Argentina es identificada como el canal utilizado para "cobrar y distribuir las coimas".
Según la acusación, "han trascendido públicamente en diversos medios periodísticos audios vinculados a Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que revelan la existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos".
"En los audios aludidos, Spagnuolo afirma: 'De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia'. Esta frase pone en evidencia la mecánica de recaudación: la droguería Suizo Argentina es el canal obligado para materializar los pagos ilegales", especifica la denuncia.
Y continúa: "El mismo funcionario agrega: 'A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria', confirmando la participación directa de la Secretaria General de la Presidencia en el circuito de coimas. (...) 'Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores'".
