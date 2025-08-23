Tragedia en Mar del Plata: encontraron muertos a dos hermanos dentro de su casa

Personal de la Jefatura Departamental recopiló testimonios de allegados a las víctimas. La principal hipótesis de las autoridades es que se trató de una muerte natural, aunque la investigación continúa.

Mar del Plata: perdió el control de su auto, lo volcó y quedó colgado del paredón de la Costa

La foto es un poco impresionante, pero la conductora de un Ford Fiesta puede decir que salió ilesa del accidente que sufrió este miércoles, cuando perdió el control de su auto y quedó colgando del paredón de contención sobre la avenida Patricio Peralta Ramos frente al Yatch Cluib de Mar del Plata.

El episodio ocurrió durante el mediodía, cuando la joven pisó el freno de su Ford Fiesta gris porque sintió que el auto tenía un desperfecto técnico. Según ella no iba a más de 40 km/h, pero el vehículo se salió de su control y quedó cruzado sobre el paredón a la altura de Peralta Ramos y Formosa, en Playa Grande.

Luego se supo que la joven volvía de tomar clases y que no sufrió heridas en el accidente, aunque fue necesario asistirla después de semejante choque, informó el Canal 8 de Mar del Plata.

Personal del área de Tránsito del Municipio de General Pueyrredon se encargó de retirar el auto a los pocos minutos, por lo que nunca estuvo interrumpido el paso de vehículos.

Lo que quedó del episodio fue una imagen muy peculiar, parecida a la que días atrás se registró a sólo 2,6 kilómetros de ahí, también sobre la avenida Peralta Ramos, donde un hombre también chocó contra el paredón de la costa.

El hecho ocurrió el 7 de agosto pasado sobre la avenida Patricio Peralta Ramos, frente al parque San Martín. Según las primeras versiones, el auto venía desde la zona norte de la ciudad cuando, tras tomar la curva, el conductor perdió el control, cruzó de carril, arrancó un arbusto y terminó impactando de lleno contra el paredón.

El hombre que manejaba el vehículo resultó ileso y tras el episodio habría declarado que al momento de doblar perdió el control de su auto.

De ese episodio también quedaron varios videos y fotos tomadas justo luego del impacto, y en las imágenes se puede apreciar que el vehículo quedó sobre la vereda a pocos metros del borde del acantilado.

Fue justamente la estructura de piedras lo que contuvo el impacto y evitó que el auto cayera por el terraplén en dirección directa al mar, que se encuentra varios metros hacia bajo, dado que en esa zona no hay playa.

Según informaron medios locales, en el lugar trabajó personal del área de Defensa Civil de Mar del Plata y efectivos policiales, quienes estaban a la espera de que agentes de Tránsito le realizan el test de alcoholemia correspondiente al conductor.