Todo se inició en la intersección de Thames y Colectora Panamericana, donde efectivos de la División Motorizada de la Patrulla Municipal de San Isidro realizaban un operativo estático. Allí divisaron a dos sujetos que circulaban a bordo de una moto Honda Wave gris cemento sin patente colocada, rodado que ya estaba identificado por su presunta participación en una serie de robos cometidos en la zona norte del conurbano.

El operativo cerrojo en San Isidro y el hallazgo del arma

Al notar que los agentes intentaban interceptarlos para su identificación, los sospechosos aceleraron y emprendieron la fuga por Colectora Panamericana en dirección a Tigre y San Fernando. De inmediato, móviles municipales y motorizados iniciaron el seguimiento mientras desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se coordinaba un operativo cerrojo con la Policía Bonaerense y las fuerzas de seguridad sanfernandinas.

En plena huida, los delincuentes arrojaron un objeto hacia la calle antes de llegar a la bajada de la calle Avellaneda, donde un patrullero logró cerrarles el paso. Lejos de entregarse, ambos individuos abandonaron la moto y continuaron escapando a pie, cruzando de manera temeraria los carriles de la autopista.

Primera captura y secuestro: Los agentes continuaron la persecución a la carrera y lograron reducir a uno de los prófugos a unos 200 metros del lugar. En simultáneo, otro móvil rastrilló el recorrido previo y recuperó en Carlos Casares y Colectora el elemento descartado: un revólver calibre 38 con cinco municiones en su tambor.

Segunda detención: Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de San Fernando interceptaron y aprehendieron al segundo sospechoso en el cruce de Pasaje González y Charlín.

Tanto los dos detenidos —ambos mayores de edad— como la motocicleta y el arma de fuego fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional y quedaron a disposición de la Justicia.