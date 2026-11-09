Victoria Villarruel denunció que el Gobierno la excluyó de la misa del papa León XIV: "Nunca recibimos el QR"
A través de su cuenta de X, la vicepresidenta Villarruel respondió a un usuario que hizo alusión a su faltazo en la misa y culpó a Javier Milei.
Un nuevo capítulo en la interna del Ejecutivo sumó tensión en el marco de la histórica visita del papa León XIV al país. La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en la celebración de la misa central en Palermo, encabezada por el sumo pontífice ante una multitud, y acusó directamente al Gobierno de haberla marginado de la organización.
Victoria Villarruel, sin acreditación oficial
Tras notarse su ausencia en la ceremonia, a la que sí asistieron el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, la titular del Senado dio su versión de los hechos.
A través de sus redes sociales, Villarruel explicó que su equipo no contó con el pase formal: "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad".
Desde el entorno de la vicepresidenta señalaron con malestar que, mientras el Ejecutivo nacional no emitió la acreditación para la segunda autoridad institucional del país, la Secretaría General de la Presidencia sí gestionó accesos para figuras del espectáculo y distintos sectores de la política.
El antecedente del domingo y los gestos de León XIV
La ausencia de Villarruel llamó la atención al producirse a pocas horas de que participara en el acto institucional que se desarrolló el domingo en el Palacio Libertad. Durante dicho evento, tras ofrecer su discurso ante el cuerpo diplomático y autoridades, León XIV se acercó personalmente hasta la primera fila para saludar a la vicepresidenta e intercambiar unas palabras.
Aquel saludo de afecto no fue emitido en la transmisión por Cadena Nacional y solo trascendió a través de registros captados por los teléfonos móviles de los presentes.
Guerra fría e internas al descubierto
En declaraciones posteriores a la prensa, Villarruel apeló a la "unidad nacional" promovida por el Santo Padre y bregó por que la clase política "hable entre sí".
Sin embargo, el contrapunto sobre los códigos de acceso a la misa en Palermo volvió a exponer la marcada frialdad y el distanciamiento que mantiene la titular del Senado con la mesa chica de Balcarce 50, transformando la visita papal en un nuevo escenario de la brecha interna dentro de La Libertad Avanza.
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