Victoria Villarruel denunció que el Gobierno la excluyó de la misa del papa León XIV: "Nunca recibimos el QR"

Aquel saludo de afecto no fue emitido en la transmisión por Cadena Nacional y solo trascendió a través de registros captados por los teléfonos móviles de los presentes.

Guerra fría e internas al descubierto

En declaraciones posteriores a la prensa, Villarruel apeló a la "unidad nacional" promovida por el Santo Padre y bregó por que la clase política "hable entre sí".

Sin embargo, el contrapunto sobre los códigos de acceso a la misa en Palermo volvió a exponer la marcada frialdad y el distanciamiento que mantiene la titular del Senado con la mesa chica de Balcarce 50, transformando la visita papal en un nuevo escenario de la brecha interna dentro de La Libertad Avanza.