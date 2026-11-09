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En el programa de Jorge Rial revelaron la trama secreta del saludo del papa León XIV a Victoria Villarruel

Política

En Argenzuela contaron en detalle quiénes estuvieron involucrados en el saludo del sumo pontífice en el Palacio Libertad que incomodó a Javier Milei.

En el programa de Jorge Rial revelaron la trama secreta del saludo del papa León XIV a Victoria Villarruel

En la emisión de este lunes de Argenzuela por C5N, Jorge Rial y Rosario Ayerdi dieron a conocer los detalles no transmitidos por la señal oficial sobre el encuentro entre el papa León XIV y la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Palacio Libertad.

Según revelaron los periodistas, el saludo quebró los intentos del oficialismo por frenar la foto y generó momentos de tensión con el presidente Javier Milei.

La trastienda sacó a la luz las intensas gestiones de la Iglesia y el papel clave de la diplomacia vaticana en la previa del acto institucional.

La maniobra de la transmisión oficial y los contactos de Victoria Villarruel con el Vaticano

Jorge Rial inició la reconstrucción señalando cómo la transmisión a cargo de la comitiva oficial buscó eludir las imágenes del acercamiento entre el Sumo Pontífice y la titular del Senado.

"La transmisión oficial no se acerca, no hace un primer plano... Quien estaba allí, y luego se la ve, es Victoria Villarruel. En ese momento era difícil. El Papa bajó directo a saludar a Villarruel", explicó Rial en la pantalla de C5N.

Por su parte, la periodista Rosario Ayerdi detalló el entramado político y los puentes tendidos entre la vicepresidencia y el entorno papal. "Sabemos los contactos que tiene Villarruel con la Iglesia. La Iglesia le recomienda a Villarruel que le envíe una carta para que visite el Congreso. Luego el Gobierno quiso evitar esa foto y apareció la invitación al Palacio Libertad", reveló.

El rol del Cardenal Parolin y la seña de Cancillería

En su informe, Ayerdi remarcó el canal directo que conectó los reclamos del Poder Legislativo con las máximas autoridades de la Santa Sede a través del Secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

"Es importante el nombre de Pietro Parolin, que es el Secretario de Estado, que le cuenta todo a León. Si en Casa Rosada estaban Martín Menem y Patricia Bullrich, que son del Congreso, ¿cómo no iba a estar Villarruel? Eso es lo que termina de destapar en el Papa que tenía que saludar a Villarruel", precisó la periodista.

Al finalizar la alocución pontificia en el Palacio Libertad, la logística del salón facilitó la aproximación. "Cuando termina de hablar el Papa, Victoria Villarruel mira a un costado y un funcionario de Cancillería de carrera le hace seña de que se vaya para adelante; ella entendió que el Papa la iba a saludar", concluyó Ayerdi.

El saludo, omitido en los planos principales de la emisión institucional, expuso nuevamente las grietas y fricciones dentro de la cúpula del Poder Ejecutivo en medio de la trascendental gira pastoral por el país.

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