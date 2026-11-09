El Gobierno desmintió a Victoria Villarruel: filtró el mail con la invitación a la misa del papa León XIV
En las últimas horas, se conoció el correo que enviaron desde el Gobierno a la vicepresidenta para extenderle la invitación a la misa en Palermo.
La polémica desatada por la ausencia de Victoria Villarruel en la misa central del papa León XIV en Palermo sumó un giro decisivo luego de que el Gobierno mostrara pruebas de que sí la invitó. Tras las declaraciones de la vicepresidenta, quien aseguró haber sido excluida por el Gobierno al no recibir la acreditación correspondiente, desde el Poder Ejecutivo filtraron la captura del correo electrónico oficial que desmiente su versión y confirma que la invitación formal fue emitida con varios días de anticipación.
Villarruel no fue excluida por el Gobierno: el correo oficial de la discordia
La imagen filtrada revela un correo enviado por la Dirección de Ceremonial de la Presidencia de la Nación con fecha del miércoles 4 de noviembre a las 08:48 con destino a la casilla oficial de Ceremonial del Senado ([email protected]).
El texto explicita la convocatoria para que la titular del Senado acompañara al jefe de Estado en el acto litúrgico: "A través del presente se invita a la señora Vicepresidente de la Nación, Da. Victoria VILLARRUEL, a participar junto al señor Presidente de la Nación en la Santa Misa que celebrará el Papa León XIV, el lunes 9 de noviembre frente al Monumento de los Españoles".
El procedimiento para obtener el pase y el código QR
Frente al reclamo de Villarruel sobre la falta del código QR, la notificación enviada desde la Casa Rosada detallaba de manera explícita el instructivo para gestionar el acceso mediante la plataforma digital elegida por la organización: el personal asignado debía instalar en el teléfono móvil la aplicación QUENTRO.
Se enviarían a la casilla institucional de Ceremonial del Senado las credenciales de acceso para iniciar sesión en la app. Una vez completada la acreditación en la plataforma, la aplicación emitiría automáticamente el código QR de ingreso junto a las especificaciones de accesos y horarios.
Código de vestimenta exigido por la Santa Sede
El comunicado enviado desde la Presidencia incluyó además los requerimientos protocolares pautados por la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano para la ceremonia:
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Varones: Traje oscuro con corbata oscura.
Mujeres: Vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos, aclarando que no era obligatorio el uso de mantilla ni cubrimiento de cabeza.
Cruce de versiones e interna al rojo vivo
La divulgación del correo electrónico deja al descubierto la falta de coordinación o comunicación entre las áreas de Ceremonial de la Presidencia y del Senado. Mientras que desde el entorno de la vicepresidenta atribuyeron la ausencia a una maniobra de marginación política por la falta de entrega directa del passe final, la filtración oficial busca demostrar que el trámite estaba a disposición de su equipo desde el 4 de noviembre, intensificando la fisura en la cúpula del Poder Ejecutivo.
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