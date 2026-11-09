El Gobierno desmintió a Victoria Villarruel: filtró el mail con la invitación a la misa del papa León XIV

Código de vestimenta exigido por la Santa Sede

El comunicado enviado desde la Presidencia incluyó además los requerimientos protocolares pautados por la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado del Vaticano para la ceremonia:

Varones: Traje oscuro con corbata oscura.

Mujeres: Vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos, aclarando que no era obligatorio el uso de mantilla ni cubrimiento de cabeza.

Cruce de versiones e interna al rojo vivo

La divulgación del correo electrónico deja al descubierto la falta de coordinación o comunicación entre las áreas de Ceremonial de la Presidencia y del Senado. Mientras que desde el entorno de la vicepresidenta atribuyeron la ausencia a una maniobra de marginación política por la falta de entrega directa del passe final, la filtración oficial busca demostrar que el trámite estaba a disposición de su equipo desde el 4 de noviembre, intensificando la fisura en la cúpula del Poder Ejecutivo.