Diluvia en Buenos Aires: hasta cuando lloverá durante el fin de semana largo

Las provincias donde en los próximos días se esperan precipitaciones después de varios días de cierto alivio al calor son Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Córdoba, Río Negro y Mendoza.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, según el ente climático, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alertas clima

Cuáles son las localidades afectadas por la alerta amarilla por tormentas