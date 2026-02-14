Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 14 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional no tiene la mejor noticias para los enamorados: este sábado, hay una leve probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa con el alivio térmico que le permite respirar tras varios días de intenso calor. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio su previsión climática para este sábado, anticipando la posible llegada de precipitaciones.
De acuerdo al organismo, durante la tarde podría haber algunos chaparrones que se convertirán en tormentas aisladas hacia la noche.
En tanto, el termómetro oscilará entre los 19 y 26 grados, y se esperan ráfagas desde el Este y Noreste a 50 kilómetros por hora.
Pronóstico extendido para el AMBA
El domingo, en tanto, se esperan tormentas fuertes desde la madrugada y hasta la tarde, cuando baje la intensidad de las mismas. El termómetro irá desde unos agradables 20 grados y apenas tocará los 26, ideal para los amantes de la media estación.
Finalmente, para el lunes se espera que las condiciones climáticas mejoren, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán nuevamente los 30 grados.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 13 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Buenos Aires, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa y Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
