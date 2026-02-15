Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 15 de febrero
Un domingo lluvioso les espera a los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Conocé los detalles y las precauciones a tener en cuenta.
El panorama climático para el cierre del fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta complejo. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región entrará en un periodo de marcada inestabilidad que afectará el desarrollo de las actividades al aire libre durante toda la jornada del domingo.
Se prevé que el desmejoramiento sea abrupto, con el inicio de tormentas fuertes durante las primeras horas de la madrugada y la mañana. Si bien la mayor intensidad del fenómeno se concentrará en la primera mitad del día, las precipitaciones persistirán bajo la forma de chaparrones y lluvias aisladas hacia la tarde, dando poco margen para un alivio inmediato.
A pesar de la caída de agua, el ambiente se mantendrá templado y con altos niveles de humedad. Las proyecciones térmicas indican que la mínima rondará los 21 grados, mientras que la máxima apenas tocará los 27°.
Pronóstico extendido para el AMBA
Ya sin probabilidades de lluvias ni tormentas, la jornada del lunes dará inicio a una semana donde los primeros tres días las temperaturas volverán a tocar los 30 grados. Con buenas condiciones climáticas, se espera el regreso del calor, aunque hay que destacar que tanto jueves como viernes las térmicas aflojarán.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
