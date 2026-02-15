Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 15 de febrero

Se prevé que el desmejoramiento sea abrupto, con el inicio de tormentas fuertes durante las primeras horas de la madrugada y la mañana. Si bien la mayor intensidad del fenómeno se concentrará en la primera mitad del día, las precipitaciones persistirán bajo la forma de chaparrones y lluvias aisladas hacia la tarde, dando poco margen para un alivio inmediato.