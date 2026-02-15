Lali Espósito sacudió el Cosquín Rock con un cover de Sumo, ¿y un nuevo mensaje a Javier Milei?
La para muchos nueva reina del pop argentino le puso mucho rock a la noche de Cosquín con esta interpretación de un clásico, del que minutouno.com fue testigo.
El escenario del Cosquín Rock fue el epicentro de un nuevo capítulo en la disputa entre la cultura y el Gobierno, con Lali Espósito, quien ha sido blanco de críticas y descalificaciones por parte de Javier Milei en redes sociales y entrevistas, brillando sobre el escenario y utilizando el lenguaje del rock nacional para lo que muchos interpretaron como una nueva forma de sentar su posición.
Cuando comenzaron a sonar los acordes del hit de Sumo, el público estalló, pero fue el énfasis de Lali en ciertos versos lo que al parecer marcó la noche. Al cantar la línea "Para vos, lo peor, es la libertad", la artista pareció interpelar directamente el eslogan oficial de "La Libertad Avanza", sugiriendo una contradicción entre el discurso gubernamental y la realidad social.
Presente en el evento, minutouno.com fue testigo de cómo con una puesta en escena imponente y un sonido crudo, Lali se brilló con "Los viejos vinagres", un himno del rock de los 80 para hablarle al presente. Tras meses de recibir ataques directos por parte del mandatario —quien llegó a apodarla "Lali Depósito"—, la cantante optó por una respuesta simbólica arriba del escenario.
La interpretación de "Los viejos vinagres" fue uno de los momentos que más repercusiones generó tanto en el Cosquín como en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la valentía de la artista para plantar bandera en un festival históricamente vinculado a la resistencia y el mensaje social.
Con este gesto, Lali Espósito no solo brindó uno de los mejores shows del festival en términos musicales, sino que consolidó su lugar como una de las voces más fuertes de la oposición cultural en la Argentina de 2026. La "libertad", tema central de la disputa, volvió a ser el eje de una discusión que hoy se trasladó de los despachos presidenciales al pogo de las sierras.
