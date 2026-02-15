Lali Espósito sacudió el Cosquín Rock con un cover de Sumo, ¿y un nuevo mensaje a Javier Milei?

El escenario del Cosquín Rock fue el epicentro de un nuevo capítulo en la disputa entre la cultura y el Gobierno, con Lali Espósito, quien ha sido blanco de críticas y descalificaciones por parte de Javier Milei en redes sociales y entrevistas, brillando sobre el escenario y utilizando el lenguaje del rock nacional para lo que muchos interpretaron como una nueva forma de sentar su posición.