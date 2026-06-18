Diluvia en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá y cuáles serán las horas más críticas en el AMBA

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En este sentido, el sitio Meteored especificó que las tormentas de la madrugada del viernes se presentarán entre las 00 horas y las 5 de la mañana, aunque con el correr de las horas la lluvia comenzará a ser cada vez más débil.

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Cómo sigue el clima en Buenos aires

De acuerdo con el SMN, el clima vuelve a mejorar para el cierre de la semana, con un viernes que se espera con cielo ligeramente nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.

El frío vuelve el sábado, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 15 grados.

Del mismo modo, el domingo del Día del Padre se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15.

Recomendaciones del SMN ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.