Diluvia en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá y cuáles serán las horas más críticas en el AMBA
Fuertes lluvias y tormentas se desataron en Buenos Aires este jueves. Todos los detalles del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas.
Tal como estaba pronosticado, las lluvias y tormentas llegaron a Buenos Aires en la tarde de este jueves. El cielo amaneció completamente cubierto y, pasado el mediodía, se desató un diluvio que sacude y cambia los planes de porteños y bonaerenses. La duda al respecto es si el clima continuará de esta manera.
Hasta cuándo lloverá en Buenos Aires
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias permanecerán hasta la madrugada de este viernes. Durante la tarde y noche de este jueves seguirán las precipitaciones aisladas y, en las primeras horas de mañana, habrá lloviznas.
En este sentido, el sitio Meteored especificó que las tormentas de la madrugada del viernes se presentarán entre las 00 horas y las 5 de la mañana, aunque con el correr de las horas la lluvia comenzará a ser cada vez más débil.
Cómo sigue el clima en Buenos aires
De acuerdo con el SMN, el clima vuelve a mejorar para el cierre de la semana, con un viernes que se espera con cielo ligeramente nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
El frío vuelve el sábado, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 15 grados.
Del mismo modo, el domingo del Día del Padre se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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