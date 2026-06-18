Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA: a qué hora se larga hoy y cuándo se va la inestabilidad
El Servicio Meteorológico Nacional retificó sus pronósticos de lluvias para este juves en Buenos Aires. Cómo sigue el clima.
El frío es la tendencia de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima, este jueves finalmente llegan las lluvias, de acuerdo con el pronóstico afianzado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mini semana estuvo signada por el regreso de la ola de frío polar, con varias jornadas con temperaturas bajo cero, en especial en el conurbano. Y tras un sábado con precipitaciones, se mantuvo la estabilidad al menos hasta este miércoles, que transcurrió con tiempo ideal y cielo parcialmente nublado.
Para el jueves, en tanto, el organismo mantiene su informe con inestabilidad. La jornada se presenta con cielo mayomente nublado en la madrugada, pasando a nublado en la mañana; y con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, mientras que el termómetro rondará entre 7 grados de mínima y 13 de máxima.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en Buenos aires
De acuerdo con el SMN, el clima vuelve a mejorar para el cierre de la semana, con un viernes que se espera con cielo mayomente nublado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
El frío vuelve el sábado, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 15 grados.
Del mismo modo, el domingo del Día del Padre se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15.
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