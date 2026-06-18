Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA: a qué hora se larga hoy y cuándo se va la inestabilidad

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cómo sigue el clima en Buenos aires

De acuerdo con el SMN, el clima vuelve a mejorar para el cierre de la semana, con un viernes que se espera con cielo mayomente nublado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.

El frío vuelve el sábado, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 4 y 15 grados.

Del mismo modo, el domingo del Día del Padre se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; mientras que el termómetro rondaría entre una mínima de 6 grados y una máxima de 15.