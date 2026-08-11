Cambió el pronóstico en Buenos Aires: sube la temperatura, pero vuelven las lluvias al AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional informó importantes cambios en el clima para las próximas horas, incluyendo lluvias y tormentas en Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a afrontar un fuerte cambio climático luego de varias jornadas donde el frío se ha hecho sentir. De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir de este viernes 14 mejorarán las temperaturas, pero también habrá inestabilidad.
En este sentido, el organismo alertó en referencia a cuáles son las principales recomendaciones a tener en cuenta.
Cambió el pronóstico en Buenos Aires: sube la temperatura, pero vuelven las lluvias al AMBA
Tras una seguidilla de jornadas frías y de ambiente invernal, el panorama meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense comenzará a registrar un cambio de tendencia. El aire frío irá perdiendo fuerza gradualmente para dar paso a un paulatino incremento de las marcas térmicas con vistas al próximo fin de semana.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, los valores mínimos, que se ubicaron en torno a los 5°C y 6°C durante los primeros días de la semana, irán elevándose de forma constante. Hacia la segunda mitad de la semana, se prevé una rotación de vientos hacia el sector norte y este, lo que favorecerá el ingreso de masa de aire más templada y húmeda sobre el área metropolitana.
Este ascenso térmico permitirá que las tardes resulten sensiblemente más agradables, con marcas máximas que dejarán atrás los fríos registros de 11°C a 13°C para acercarse a valores más moderados entre 14°C y 16°C. Si bien las mañanas se mantendrán frescas a templadas y continuará la presencia de nubosidad variable, los porteños experimentarán un alivio temporal del invierno más riguroso en los días venideros.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
Para este miércoles 12 de agosto, se esperan lluvias aisladas hacia la tarde, aunque sólo durarán en esa franja del día, dado que hacia la noche se espera que el cielo esté nublado, sin agua a la vista. En tanto, el jueves 13 también se aguarda por precipitaciones, tanto para la tarde como para la noche.
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