Cambió el pronóstico en Buenos Aires: sube la temperatura, pero vuelven las lluvias al AMBA

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, los valores mínimos, que se ubicaron en torno a los 5°C y 6°C durante los primeros días de la semana, irán elevándose de forma constante. Hacia la segunda mitad de la semana, se prevé una rotación de vientos hacia el sector norte y este, lo que favorecerá el ingreso de masa de aire más templada y húmeda sobre el área metropolitana.