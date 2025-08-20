Discapacidad: emotiva reacción de los manifestantes en Congreso tras el rechazo al veto en Diputados

A diferencia del resto de la bancada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro sí se sentaron en sus bancas este miércoles para tratar temas cruciales como la aceptación o rechazo de los vetos de Javier Milei -su jefe político- a leyes como la de Emergencia en Discapacidad o la reforma jubilatoria.

Marcela Pagano Carlos D’Alessandro

En rigor de verdad, la presencia de Pagano y D'Alessandro no sorprendió a sus todavía compañeros de bancada porque ambos fueron blanco de sucesivas críticas en los últimos meses, al punto tal que la periodista se presentó una vez megáfono en mano para denunciar en medio del reciento que sufrió "aprietes" de parte de sus supuestos aliados políticos.