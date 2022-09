El Inadi intervendrá en el caso de la mujer a la que le negaron un alquiler porque es ciega

"Estuvo en diálogo con la delegada del Inadi de la provincia de Buenos Aires, Rocío Farina. Y mañana a la tarde va a venir a Inadi central a realizar la denuncia y a mantener una reunión", sostuvieron los informantes.

Eliana Manzo fue la mujer que denunció públicamente que estaba a punto de firmar un contrato de locación, debido a que el 31 de agosto se le vencía el de la vivienda que comparte junto a su pareja, Diego, y a su hijo Amadeo, pero al momento de la firma el dueño de la vivienda, situada en la localidad bonaerense de Florida, se negó a sellar el contrato porque ella es ciega.

eliana manzo

Manzo, quien perdió la visión luego de padecer una enfermedad neurológica que atrofió su nervio óptico a los 24 años, recibió cientos de mensajes de apoyo e indignación por lo ocurrido.

El relato de la mujer a la que le negaron un alquiler por ser ciega

"Estuvimos todo un mes buscando, encontramos un lugar que nos gustó que reunía un poco las expectativas para nuestra vivienda. Fuimos, lo vimos, nos atendió el agente inmobiliario, reservamos y nos tomaron la reserva con total naturalidad", explicó la mujer.

A partir de ahí, le dieron curso a todos los trámites legales y este lunes le avisaron que estaba todo listo para proceder a la firma del contrato. "Me dijeron: el miércoles firmamos y hacemos entrega de las llaves, mi casa estaba toda embalada, organizando para hacer la mudanza", recordó.

El día martes, contó la mujer, desde la inmobiliaria los contactaron a ella y a su esposo y les dijeron que tenían que hablar urgente con ellos. "Nos llaman y no sabían cómo encarar el tema hasta que nos dicen que el propietario se negó a alquilarles porque ella no ve", relató.

Al consultar sobre cómo justificó esa decisión el propietario, no hubo una respuesta clara. "Nos pareció tan ridículo que nos costó creerlo", enfatizó Eliana.

Manzo contó que al día siguiente fueron a la casa del propietario con la convicción de solucionar el tema pero fue peor. "No nos atendió, insistimos y cuando lo pudimos contactar para pedir explicación nos dijo que era un caso cerrado y cerró la puerta", lamentó.

En la filmación que la mujer compartió sostuvo que "teniendo todo resuelto para firmar el nuevo contrato el propietario se negó a alquilarnos porque no veo, así como lo escuchás. Por ciega no me quiso alquilar. Hoy, en la era de la inclusión, hay semejante acto discriminatorio hacia una persona con discapacidad".