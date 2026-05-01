Hallaron el cuerpo sin vida del segundo pescador que había desaparecido en el Río de la Plata

rio de la plata villa dominico

El fallecido fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, con el fin de que su pareja confirme la identidad, ya que previamente las características físicas y los tatuajes habían coincidido con la búsqueda.

El procedimiento de búsqueda incluyó guardacostas, personal especializado y patrullas que recorrieron la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

Los investigadores sospechan que el bote con que ingresaron al río con fines de pesca habría presentado algún desperfecto técnico o haya sido arrastrado por las ráfagas de viento en medio de condiciones climáticas adversas, lo que provocó que sus ocupantes cayeran a las aguas y acabaran ahogándose, aunque no se descarta ninguna otra hipótesis.