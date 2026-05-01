Hallaron el cuerpo sin vida del segundo pescador que había desaparecido en el Río de la Plata
Se trata de José Luis Herrera, de 45 años, quien fue encontrado por personal de Prefectura flotando a unos 10 kilómetros de la costa, frente al paraje platense de Punta Lara.
El segundo pescador que había desaparecido en el Río de la Plata desde el domingo pasado fue hallado muerto este jueves, al igual que su compañero, quien fuera encontrado días antes también sin vida.
Se trata de José Luis Herrera, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado por personal de la Prefectura Naval Argentina cuando flotaba a 10 kilómetros de la costa, frente al paraje platense de Punta Lara.
Fuentes cercanas a la investigación informaron que los prefectos rescataron el cuerpo y lo entregaron a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ya que esa institución es la encargada de la investigación de la causa a raíz de la denuncia de los familiares de las víctimas.
Como se sabe, ambos pescadores habían ingresado al Río de la Plata el domingo por la tarde a la altura de la localidad de Villa Domínico y no regresaron, motivo por el que las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona para dar con sus paraderos, con rastrillaje por agua, aire y tierra.
Alcides Ledesma, de 47 años, y Herrera se habían retirado de sus casas por la mañana a bordo de una camioneta Peugeot Partner color blanca, la cual fue encontrada estacionada en la orilla, pero sin rastros de los experimentados pescadores, quienes ingresaron al río con un bote a motor "que lo iban a probar porque lo habían arreglado, y llevaron un remo por las dudas", según había explicado Aldana, hija del primero de los mencionados.
El fallecido fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora, con el fin de que su pareja confirme la identidad, ya que previamente las características físicas y los tatuajes habían coincidido con la búsqueda.
El procedimiento de búsqueda incluyó guardacostas, personal especializado y patrullas que recorrieron la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde podrían haber sido desplazados por la corriente.
Los investigadores sospechan que el bote con que ingresaron al río con fines de pesca habría presentado algún desperfecto técnico o haya sido arrastrado por las ráfagas de viento en medio de condiciones climáticas adversas, lo que provocó que sus ocupantes cayeran a las aguas y acabaran ahogándose, aunque no se descarta ninguna otra hipótesis.
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