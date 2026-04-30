A qué hora cierran y cuándo vuelven los shoppings de Buenos Aires por el feriado del 1° de mayo
Este viernes 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Argentina. Enterate qué pasará con la atención en los principales shoppings de Buenos Aires.
Este viernes 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Argentina, un feriado nacional inamovible. En este contexto, surgen muchas dudas sobre cómo operarán los grandes shoppings como el Dot Baires Shopping, Unicenter, Alto Palermo y Alto Avellaneda a lo largo de la jornada.
De acuerdo a la información oficial sobre el cronograma del feriado, los shoppings permanecerán cerrados en su mayoría. Por lo tanto, durante todo el viernes no habrá atención al público en estos grandes establecimientos comerciales.
Cuándo vuelven a abrir los shoppings
Tras la inactividad por el feriado nacional, la actividad comercial se retomará con normalidad el próximo sábado. A partir de ese día, los shoppings volverán a abrir sus puertas en sus horarios habituales de fin de semana.
IMPORTANTE: A qué hora cierran y cuándo vuelven a abrir los supermercados de Argentina por el feriado del 1° de mayo
Cabe destacar que, al igual que los centros comerciales, la mayoría de los supermercados tampoco abrirá sus puertas, ya que se trata de un descanso obligatorio para el sector. En contrapartida, algunos comercios de barrio sí podrían atender al público durante el viernes, aunque lo harán con horarios más acotados de lo habitual.
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