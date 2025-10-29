Naza Di Serio rompió el silencio y reveló el acoso que sufrió en el trabajo

No obstante, Di Serio criticó la efectividad del dispositivo: “La experiencia fue pésima. El aparatito es muy viejo, funciona con señal, y si se apaga o pierde conexión, automáticamente te llama la policía para constatar que estás bien. Pero el problema es que tiene que andar bien el aparato, y muchas veces no funciona como debería”.

Para cerrar, la periodista subrayó la relevancia de proteger y escuchar a las víctimas: “Fue una muy mala experiencia. Lamentablemente, hay muchas mujeres que pasan por lo mismo y no siempre tienen una respuesta rápida o efectiva”.