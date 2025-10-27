Axel Kicillof respondió en C5N si será candidato a presidente: "Tenemos que reconstruir"
El gobernador bonaerense analizó los recientes resultados de las elecciones legislativas, que marcaron la victoria del partido de Javier Milei a nivel nacional.
Transcurridas las elecciones legislativas 2025, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó los resultados en una entrevista en C5N con Gato Sylvestre, donde también respondió con cautela sobre si ya piensa en una candidatura presidencial en 2027.
Fue el conductor de Minuto Uno quien le preguntó sin rodeos si se presentará como candidato a presidente. "Tenemos que reconstruir la fuerza política. Incluso ganamos una elecciones con una fuerza política que no pudo reordenarse. Hay que ampliar y tenemos condiciones muy buenas", sostuvo Kicillof.
El gobernador dio así a entender que todavía queda tiempo para pensar en el 2027, aunque indicó: "Macri ganó en el 17, pero luego terminó perdiendo. En la Argentina las intermedias no son medida de lo que puede pasar después en las presidenciales, aunque hay que tomar nota y analizar".
"Ganamos la elección en septiembre, pero no quita que ahora perdimos y tenemos que analizar. No le han puesto un clavo a nadie", sostuvo el mandatario provincial respecto a lo que consideró números ajustados entre la victoria de La Libertad Avanza (LLA) y la derrota de Fuerza Patria.
De cara a lo que resta de gestión libertaria, el gobernador consideró que "todo el peronismo tiene que proponer algo de cara a que Milei sea reemplazado por alguien que cuide la industria, la cultura, la salud y todo lo importante que está en juego".
NOTA EN DESARROLLO
