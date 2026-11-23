Dónde queda y qué propone Gran Dabbang

Gran Dabbang queda en el barrio porteño de Palermo, donde fue abierto en 2014 por el chef Mariano Ramón. Su propuesta gastronómica combina técnicas e influencias de la India y el sudeste asiático con insumos de pequeños productores de distintas provincias argentinas, en un formato de platos para compartir, cocina abierta y servicio directo de los cocineros en la mesa.