Distinguieron a un restaurante argentino entre las joyas de la gastronomía global: dónde queda y qué propone
El reconocimiento destaca su cocina, ubicación y propuesta gastronómica a nivel internacional.
El restaurante porteño Gran Dabbang, ubicado en el barrio de Palermo, recibió este lunes 23 de noviembre el Discovery Gem Award 2027 otorgado por la guía francesa La Liste durante la ceremonia de los Special Awards realizada en París. El galardón distingue a locales gastronómicos por su autenticidad, conexión con el territorio y experiencia culinaria.
El premio busca visibilizar propuestas de menor escala que reflejan el carácter de su origen, una categoría en la que Gran Dabbang compartió la edición 2027 junto a nombres como la familia Troisgros, Furuhem y À Braseira, de Janaína Torres.
Dónde queda y qué propone Gran Dabbang
Gran Dabbang queda en el barrio porteño de Palermo, donde fue abierto en 2014 por el chef Mariano Ramón. Su propuesta gastronómica combina técnicas e influencias de la India y el sudeste asiático con insumos de pequeños productores de distintas provincias argentinas, en un formato de platos para compartir, cocina abierta y servicio directo de los cocineros en la mesa.
La carta incorpora ingredientes regionales como la rica-rica del altiplano andino y preparaciones fijas como curries, pakoras, labnehs y pato, mientras que Ramón señaló que viajar a Francia a recibir el premio le dio al equipo energía para seguir mejorando día a día.
Cómo evalúa La Liste
La guía analiza más de 44.000 establecimientos a partir de unas 1.850 fuentes internacionales, incluyendo críticos, medios, publicaciones digitales y reseñas de comensales de más de 200 países, ponderando en un 90% a fuentes expertas y en un 10% a las opiniones de los comensales.
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