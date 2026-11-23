Según explicó, había ido a cenar a la casa de unos amigos en el barrio de Belgrano y estaba de regreso a Palermo. Había comprado cuatro latas de las cuales, aseguró, solo había consumido dos.

También señaló que actualmente vive en su auto, el cual suele estacionar frente a una garita porque considera que es un lugar seguro. Al respecto, consideró: “Me están dejando sin hogar, sin casa, ahora tengo que ir abajo de un puente”, dijo.

Por último, aseguró ser excombatiente de Malvinas y tener un problema en la cadera que afecta su forma de caminar. “Cada vez que me ven caminar piensan que estoy borracho”, sostuvo, y calificó la situación como “una cosa absurda”.