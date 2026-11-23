Con dos latas de cerveza en la mano, dijo que las máquinas para el control alcoholemia son "obsoletas"
Un conductor fue sancionado durante un operativo sobre Juan B. Justo. Aseguró que había tomado cerveza, pero puso en duda la precisión del alcoholímetro.
Un operativo de alcoholemia realizado este lunes por la mañana sobre la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo, terminó con varios conductores sancionados y decenas de vehículos retenidos. En medio de los controles, uno de los hombres involucrados cuestionó el resultado del test y criticó el funcionamiento de los alcoholímetros.
“Me dio mal el control de alcoholemia”, sostuvo el conductor, quien aseguró que la semana pasada también había sido sometido a una prueba en la esquina de Lima y 9 de Julio.
Según relató, en esa oportunidad el dispositivo había arrojado tres resultados distintos: “Primero me dio 0,51; después 0,25, y después cero”, sostuvo.
“Si la misma máquina dio tres números diferentes, no puedo confiar”, argumentó este lunes al poner en duda la precisión de los equipos. “Las máquinas son obsoletas”, agregó en diálogo con C5N.
Esta vez, el hombre reconoció que había consumido bebidas alcohólicas antes de manejar. “Sí, tomé alcohol, pero no lo suficiente como para que dé el número que da”, afirmó, aunque también admitió: “No puedo asegurar que sea menor a 0,50”, mientras mostró que llevaba una bolsa con latas de cerveza.
Según explicó, había ido a cenar a la casa de unos amigos en el barrio de Belgrano y estaba de regreso a Palermo. Había comprado cuatro latas de las cuales, aseguró, solo había consumido dos.
También señaló que actualmente vive en su auto, el cual suele estacionar frente a una garita porque considera que es un lugar seguro. Al respecto, consideró: “Me están dejando sin hogar, sin casa, ahora tengo que ir abajo de un puente”, dijo.
Por último, aseguró ser excombatiente de Malvinas y tener un problema en la cadera que afecta su forma de caminar. “Cada vez que me ven caminar piensan que estoy borracho”, sostuvo, y calificó la situación como “una cosa absurda”.
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