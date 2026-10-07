Dolor en General Villegas: una nena de 8 años practicaba patín, se le cayó un arco en la cabeza y murió

En el escrito indicaron que "la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes" y que están "colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos".

Al mismo tiempo, pidieron "el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor”.

También informaron que “a raíz de este doloroso suceso, el Club Eclipse Villegas decreta duelo institucional". En ese sentido, todas las actividades deportivas, sociales y administrativas del club se encuentran suspendidas “hasta nuevo aviso”, en señal de respeto.

El mensaje de los Bomberos Voluntarios de General Villegas

El mensaje de los Bomberos Voluntarios de General Villegas

Los Bomberos Voluntarios de General Villegas, por su parte, acompañaron especialmente a Jorge Toledo, suboficial del Cuerpo de Reserva y abuelo de la víctima.

“Acompañamos al Suboficial en Cuerpo de Reserva Jorge Toledo, y a toda su familia, en este momento de inmenso dolor ante la triste pérdida de su nieta”, manifestaron.

Y sumaron: “Estamos cerca de ustedes, acompañándolos de corazón en este difícil momento”.

El Club Atlético Villegas también se sumó a compartir un mensaje de despedida. “Acompañamos con profundo dolor a la familia, seres queridos, amigos y a toda la comunidad del Club Eclipse de Villegas en este momento de inmensa tristeza”, expresaron.

A su vez, el CEF N° 52 General Villegas recordó que la nena había comenzado hacía poco tiempo una nueva actividad en la institución. “Enviamos nuestras condolencias a la familia de Augusta, un ángel que había decidido comenzar gimnasia artística en nuestra institución hace muy poquito”, escribieron.