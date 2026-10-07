Dolor en General Villegas: una nena de 8 años practicaba patín, se le cayó un arco en la cabeza y murió
Ocurrió durante una clase en el Club Eclipse Villegas. El patín de la menor se enganchó en la red y la estructura cayó directamente sobre ella.
Una nena de 8 años murió después de que un arco se le cayera encima durante una clase de patín en el Club Eclipse de la localidad bonaerense de General Villegas. Distintas instituciones de la ciudad expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia.
El trágico episodio ocurrió el martes en el gimnasio del mencionado club. Según informó el Diario Actualidad, la menor se habría enganchado en la red de un arco mientras practicaba patín, lo que provocó que la estructura de metal cayera sobre ella, provocándole un fuerte golpe. La nena fue trasladada de urgencia a un hospital municipal, pero los médicos no lograron reanimarla.
El comunicado del club de General Villegas tras la muerte de la nena
Luego del hecho, el Club Eclipse Villegas, donde la nena realizaba la actividad deportiva, decidió decretar un duelo institucional y compartió un comunicado en redes sociales, donde expresaron su pésame.
“Con profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar, el Club Eclipse Villegas lamenta comunicar el trágico fallecimiento de una de nuestras deportistas, alumna de la disciplina de patín, a raíz de un fatal accidente ocurrido en nuestras instalaciones”, comunicaron, confirmando la noticia.
“No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible. En este momento de profunda tristeza, que enluta a todo el club y a la ciudad entera, queremos expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y profesores”, señalaron en el comunicado.
En el escrito indicaron que "la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes" y que están "colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos".
Al mismo tiempo, pidieron "el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor”.
También informaron que “a raíz de este doloroso suceso, el Club Eclipse Villegas decreta duelo institucional". En ese sentido, todas las actividades deportivas, sociales y administrativas del club se encuentran suspendidas “hasta nuevo aviso”, en señal de respeto.
El mensaje de los Bomberos Voluntarios de General Villegas
Los Bomberos Voluntarios de General Villegas, por su parte, acompañaron especialmente a Jorge Toledo, suboficial del Cuerpo de Reserva y abuelo de la víctima.
“Acompañamos al Suboficial en Cuerpo de Reserva Jorge Toledo, y a toda su familia, en este momento de inmenso dolor ante la triste pérdida de su nieta”, manifestaron.
Y sumaron: “Estamos cerca de ustedes, acompañándolos de corazón en este difícil momento”.
El Club Atlético Villegas también se sumó a compartir un mensaje de despedida. “Acompañamos con profundo dolor a la familia, seres queridos, amigos y a toda la comunidad del Club Eclipse de Villegas en este momento de inmensa tristeza”, expresaron.
A su vez, el CEF N° 52 General Villegas recordó que la nena había comenzado hacía poco tiempo una nueva actividad en la institución. “Enviamos nuestras condolencias a la familia de Augusta, un ángel que había decidido comenzar gimnasia artística en nuestra institución hace muy poquito”, escribieron.
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