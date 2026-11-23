Eclipse solar anular: por qué el "anillo de fuego" será una oportunidad histórica para el turismo argentino
El eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027 creará un "anillo de fuego" visible desde la Costa y la Patagonia e impulsará el turismo nacional.
El eclipse solar anular del sábado 6 de febrero de 2027, que tendrá lugar en plena temporada alta de verano, representa una oportunidad extraordinaria para el desarrollo económico y la proyección internacional de los destinos argentinos que quedarán bajo la trayectoria del impactante "anillo de fuego".
Así lo destacó Martín Fernández, director del Planetario de San Luis, quien subrayó que el fenómeno astronómico funcionará como un poderoso motor para dinamizar las economías regionales, además de su enorme valor científico y educativo.
Entre los principales centros turísticos privilegiados por la franja de observación anular se encuentran Trevelin y Esquel en Chubut; Las Grutas y El Bolsón en Río Negro; y Tandil, Villa Gesell y San Clemente del Tuyú en la provincia de Buenos Aires.
"Técnicamente estas localidades tienen en común que se posicionan dentro de la franja geográfica desde donde podrá observarse la fase anular del eclipse", explicó el especialista.
Los pilares del impacto turístico y un fenómeno que se repite cada 225 años
A partir de la experiencia registrada en eventos anteriores, Fernández enumeró los ejes fundamentales que convierten al eclipse solar anular en un imán para las economías locales:
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Turismo astronómico internacional: atrae viajeros nacionales y extranjeros motivados exclusivamente por el evento, acercándolos a paisajes y servicios que de otro modo difícilmente visitarían.
Ocupación hotelera plena: dispara la demanda en hoteles, cabañas y hostels hasta agotar las plazas disponibles.
Movimiento gastronómico y comercial: impulsa el consumo en restaurantes, comercios, transporte, agencias y excursiones guiadas.
Visibilidad y promoción global: posiciona a las ciudades anfitrionas ante audiencias de todo el mundo gracias a la cobertura mediática.
Prolongación de estadías: incentiva a los turistas a quedarse varios días después del evento para recorrer otros atractivos regionales, especialmente si se acompañan con promociones hoteleras.
Nuevas experiencias y productos: fomenta festivales culturales y abre oportunidades para artesanos y emprendedores con merchandising alusivo al fenómeno y a cada destino.
Según un estudio publicado en 2026 por el equipo de timeanddate.com en el Journal of the British Astronomical Association, un eclipse anular de Sol no vuelve a repetirse en iguales condiciones en un mismo lugar durante un promedio de 225 años. A esta condición única se suma su costado pedagógico para despertar vocaciones científicas en estudiantes.
"El eclipse, en su fase anular, durará apenas unos minutos, pero su espectacularidad va a generar muchas oportunidades para proyectar a las localidades turísticas y extender su huella positiva mucho más allá del día del fenómeno", concluyó Fernández.
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