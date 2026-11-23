Turismo astronómico internacional: atrae viajeros nacionales y extranjeros motivados exclusivamente por el evento, acercándolos a paisajes y servicios que de otro modo difícilmente visitarían.

Ocupación hotelera plena: dispara la demanda en hoteles, cabañas y hostels hasta agotar las plazas disponibles.

Movimiento gastronómico y comercial: impulsa el consumo en restaurantes, comercios, transporte, agencias y excursiones guiadas.

Visibilidad y promoción global: posiciona a las ciudades anfitrionas ante audiencias de todo el mundo gracias a la cobertura mediática.

Prolongación de estadías: incentiva a los turistas a quedarse varios días después del evento para recorrer otros atractivos regionales, especialmente si se acompañan con promociones hoteleras.

Nuevas experiencias y productos: fomenta festivales culturales y abre oportunidades para artesanos y emprendedores con merchandising alusivo al fenómeno y a cada destino.

Según un estudio publicado en 2026 por el equipo de timeanddate.com en el Journal of the British Astronomical Association, un eclipse anular de Sol no vuelve a repetirse en iguales condiciones en un mismo lugar durante un promedio de 225 años. A esta condición única se suma su costado pedagógico para despertar vocaciones científicas en estudiantes.

"El eclipse, en su fase anular, durará apenas unos minutos, pero su espectacularidad va a generar muchas oportunidades para proyectar a las localidades turísticas y extender su huella positiva mucho más allá del día del fenómeno", concluyó Fernández.