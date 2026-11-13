Fuertes tornados impactaron en Córdoba y San Luis en medio de un feroz temporal: las imágenes

En el caso de San Luis, uno de los fenómenos registrados fue señalado preliminarmente como un posible “landspout”, una variedad de tornado que se desarrolla a partir de una rotación cercana a la superficie.

Más allá de la denominación técnica, las impresionantes imágenes dejaron en evidencia la intensidad de un temporal que mantuvo en alerta a buena parte del centro argentino y que volvió a mostrar la capacidad de la atmósfera para generar fenómenos tan breves como impactantes.