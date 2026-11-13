Fuertes tornados impactaron en Córdoba y San Luis en medio de un feroz temporal: las imágenes
En medio de una jornada marcada por tormentas severas en el centro del país, vecinos de Córdoba y San Luis registraron impactantes fenómenos climáticos.
Violentas tormentas atravesaron este viernes el centro de la Argentina dejando una postal tan llamativa como inquietante, ya que en distintas zonas de Córdoba y San Luis fueron registrados en video enormes columnas de aire y tierra, estructuras nubosas en rotación y ráfagas de gran intensidad que avanzaron sobre campos y rutas en cuestión de minutos.
Las imágenes comenzaron a multiplicarse durante la tarde y rápidamente captaron la atención de meteorólogos y usuarios de redes sociales. Los registros más difundidos provinieron de Bell Ville y Tosquita, en territorio cordobés, y de la zona de El Morro y las inmediaciones de la Ruta Nacional 7, en San Luis.
Aunque las imágenes muestran fenómenos compatibles con la formación de tornados, los especialistas señalaron que la clasificación definitiva requiere una evaluación técnica posterior. En muchos casos, la confirmación depende de verificar la denominada “traza”, es decir, la huella de destrucción que deja el fenómeno a medida que se desplaza sobre el terreno.
La situación se produjo en el marco de un episodio de fuerte inestabilidad atmosférica. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos por tormentas fuertes y severas para amplias zonas de Córdoba, advirtiendo sobre lluvias intensas, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas potencialmente destructivas.
Además de las espectaculares formaciones observadas en el cielo, el temporal dejó consecuencias concretas: en localidades como General Roca se reportó caída de granizo de gran tamaño, con daños en vehículos y complicaciones para la circulación.
En el caso de San Luis, uno de los fenómenos registrados fue señalado preliminarmente como un posible “landspout”, una variedad de tornado que se desarrolla a partir de una rotación cercana a la superficie.
Más allá de la denominación técnica, las impresionantes imágenes dejaron en evidencia la intensidad de un temporal que mantuvo en alerta a buena parte del centro argentino y que volvió a mostrar la capacidad de la atmósfera para generar fenómenos tan breves como impactantes.
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