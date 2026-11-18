Competencia con productos chinos y alerta por el contrabando

A pesar de las diferencias de precios y escala, Dimare aseguró que Rasti no ve a Lego como una amenaza directa para la industria nacional y confirmó que su compañía sostiene tanto la producción en planta como las inversiones tecnológicas para competir frente al avance de los juguetes chinos y adaptarse a un consumo volcado hacia artículos más económicos.

Sin embargo, el empresario encendió las alarmas por el ingreso ilegal de mercadería a través de las fronteras norteñas y reclamó controles estatales urgentes: "Hay mucho contrabando, principalmente de Bolivia y Paraguay, y afecta mucho al interior, que se provee de estos canales informales. Por la frontera no controla nadie. Ahí no nos están cuidando a los comerciantes ni a la población", concluyó.