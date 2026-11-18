El dueño de Rasti relativizó el desembarco de Lego en Argentina: "Acá esa marca es incomprable"
Daniel Dimare aclaró que la nueva tienda de Unicenter la abrirá una pyme nacional, cuestionó el valor de los juguetes importados y alertó por el contrabando.
El anuncio sobre la apertura de la primera tienda de Lego en Argentina, celebrado recientemente por el presidente Javier Milei en sus redes sociales como un símbolo de la apertura económica, desató un fuerte cruce en la industria juguetera local. Daniel Dimare, dueño de la emblemática fabricante nacional Rasti, relativizó el alcance de la llegada de la multinacional danesa al país y cuestionó con dureza los elevados precios de sus productos.
En declaraciones radiales, el empresario explicó que el futuro local en el shopping Unicenter, en la zona norte del Gran Buenos Aires, no responde a una inversión corporativa de la casa matriz de Lego, sino a la expansión comercial de Brickstore, una pyme argentina que ya comercializaba esa marca a través de su tienda online y de un stand ubicado en los pasillos del mismo centro comercial.
"La empresa en realidad no vino ni volvió a Argentina, porque alguna vez estuvo, y ese local tampoco lo pone. El que pone ese local, una juguetería con predominancia de ese producto, es una pyme argentina", sostuvo Dimare, diferenciando la iniciativa de un operador nacional respecto de una radicación oficial de la firma extranjera.
Precios de Lego en Argentina y el impacto de los impuestos
Si bien reconoció el esfuerzo inversor del comercio local que apostará por ampliar su espacio físico en Unicenter, aunque todavía no tiene fecha confirmada de inauguración, el titular de Rasti advirtió que la apertura no modificará el escenario del sector ni volverá más accesibles los bloques importados para el público argentino.
"En términos de mercado, no cambia nada porque lamentablemente va a tener los mismos precios exorbitantes que tenía cuando tenía un stand en el pasillo. Realmente acá esa marca es incomprable, es muy cara", afirmó el directivo, quien además cuestionó que la baja de impuestos reclamada por el sector productivo aún no alcanzó a las pymes ni a las importaciones formales.
Competencia con productos chinos y alerta por el contrabando
A pesar de las diferencias de precios y escala, Dimare aseguró que Rasti no ve a Lego como una amenaza directa para la industria nacional y confirmó que su compañía sostiene tanto la producción en planta como las inversiones tecnológicas para competir frente al avance de los juguetes chinos y adaptarse a un consumo volcado hacia artículos más económicos.
Sin embargo, el empresario encendió las alarmas por el ingreso ilegal de mercadería a través de las fronteras norteñas y reclamó controles estatales urgentes: "Hay mucho contrabando, principalmente de Bolivia y Paraguay, y afecta mucho al interior, que se provee de estos canales informales. Por la frontera no controla nadie. Ahí no nos están cuidando a los comerciantes ni a la población", concluyó.
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