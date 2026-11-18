El oro en polvo habría sido extrído de la zona del Amazonas de Brasil o de las minas argentinas, y se desconoce quién o quiénes esperaban su llegada a Dubai.

Las mujeres quedaron detenidas en el acto y se negaron a declarar ante las autoridades, pero están acusadas de contrabando porque no dieron datos sobre el origen o destino de su cargamento.