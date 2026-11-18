Viajaban a Dubai con casi 5 kilos de oro en polvo y las detuvieron en el Aeropuerto de Ezeiza
Dos mujeres de nacionalidad china estaban listas para abordar un vuelo con destino a Dubai equipadas con cápsulas de oro en polvo valuado en unos U$S600 mil.
Dos mujeres de nacionalidad china fueron arrestadas el viernes pasado en el Aeropuerto de Ezeiza cuando se disponían a pasar el control de Aduana con un cargamento de cápsulas de oro en polvo valuado en más de US$600 mil con destino a la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.
Las mujeres fueron identificadas sólo como L.X.W. y W.Y.C. Ching, ambas mayores de edad y titulares de pasaportes emitidos por la autoridad de Hong Kong. Las pasajeras llegaron al Aeropuerto de Ezeiza con una valija de cabina cada una y una mochila, además de otro equipaje de mano.
El plan era viajar de Buenos Aires a Dubai con escala en Río de Janeiro, Brasil, pero cuando formaron fila para pasar el control migratorio, y personal de la Dirección Narcotráfico Aeropuertos de la Dirección General de Aduanas las seleccionó para un operativo más individual.
Así fue como los efectivos que dependen de ARCA descubrieron adentro de sus mochilas sobres herméticos con alrededor de 13 cápsulas fabricadas con nylon o preservativos de látex, que contenían un polvo ocre de textura arenosa que no pudieron identificar de inmediato.
Tras una breve pausa para analizar el polvo los efectivos se percataron de que no eran drogas lo que tenían delante sino un total de 4.807 gramos de oro en polvo que la Aduana argentina tasó en U$S 600.153,95, más de 900 millones de pesos, según fuentes citadas por TN.
El oro en polvo habría sido extrído de la zona del Amazonas de Brasil o de las minas argentinas, y se desconoce quién o quiénes esperaban su llegada a Dubai.
Las mujeres quedaron detenidas en el acto y se negaron a declarar ante las autoridades, pero están acusadas de contrabando porque no dieron datos sobre el origen o destino de su cargamento.
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