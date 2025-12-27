Dolor en Villa Lugano: familiares y vecinos marcharon tras la muerte de Gabriel González

La manifestación tuvo lugar en el cruce de las calles Cruz y Escalada, donde desde temprano se concentraron familiares, amigos y vecinos que reclamaban transparencia en la investigación y la intervención de la policía en los hechos que terminaron con la muerte del hombre. Entre los carteles y pancartas se podían leer pedidos de “Justicia por Gabriel” y denuncias sobre la violencia institucional en los barrios populares.