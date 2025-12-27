MinutoUno

Dolor en Villa Lugano: familiares y vecinos marcharon tras la muerte de Gabriel González

Durante la jornada de este viernes, un gran número de personas realizó reclamos de justicia y explicaciones por la intervención policial en el Barrio 20.

Vecinos y allegados de Gabriel González, el hombre de 45 años que perdió la vida tras un violento enfrentamiento entre residentes y efectivos de seguridad en el Barrio 20, realizaron una marcha en Villa Lugano para exigir respuestas y justicia.

La manifestación tuvo lugar en el cruce de las calles Cruz y Escalada, donde desde temprano se concentraron familiares, amigos y vecinos que reclamaban transparencia en la investigación y la intervención de la policía en los hechos que terminaron con la muerte del hombre. Entre los carteles y pancartas se podían leer pedidos de “Justicia por Gabriel” y denuncias sobre la violencia institucional en los barrios populares.

González ingresó al Hospital Piñero con una herida corto punzante y presentaba signos de evisceración cuando fue derivado de urgencia al nosocomio ubicado en Flores. A pesar de la atención médica, falleció, y por el momento los resultados preliminares de la autopsia aún no permiten confirmar la causa exacta de su muerte, si hubo disparos involucrados o si los efectivos de la policía tuvieron participación directa en el desenlace.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que González era un vecino conocido en el barrio y que hace años participaba de actividades comunitarias para mejorar la seguridad y la convivencia en la zona, lo que profundiza la indignación de quienes lo conocían.

Mientras tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 continúa con la investigación del caso, y ya se inició un sumario administrativo contra los agentes que formaron parte del operativo. Organismos de derechos humanos y algunas agrupaciones vecinales se hicieron presentes en la marcha y emitieron comunicados repudiando la violencia policial y reclamando protocolos más estrictos en operativos en barrios populares.

Este caso se suma a una serie de incidentes similares en Villa Lugano y otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires, donde las intervenciones de las fuerzas de seguridad terminaron generando controversia y movilizaciones sociales. La movilización de vecinos y familiares reflejó la indignación de la comunidad y volvió a poner en debate el accionar de las fuerzas de seguridad en los barrios más vulnerables.

