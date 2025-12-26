Quién era Gabriel González, el hombre que habría sido asesinado en un caso de gatillo fácil en Villa Lugano

"En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada", agregó.

Villa Lugano vecino fusilado en navidad por la policía

Villaverde fue el encargado de anunciar en la noche del jueves que su primo había sido asesinado "en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo", como expresó en redes sociales.

Además, el primo de Gabriel informó que "hirieron de bala a su mujer quien se encuentra detenida en el Hospital Greirson", en referencia a Nelly, la pareja de Gabriel, que fue acusada de "resistencia a la autoridad" y permanece incomunicada.