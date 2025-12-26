Presunto caso de gatillo fácil en Villa Lugano: habló la esposa de la víctima y pidió justicia

La Justicia porteña ahora intenta determinar si el accionar policial se encuadra dentro de un caso de gatillo fácil, mientras crecen los reclamos de los vecinos y organismos de derechos humanos.

esposa de gabriel villa lugano

La tragedia ocurrió durante la tarde del 25 de diciembre, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron a un domicilio de la Villa 20, en el barrio porteño de Villa Lugano, con el argumento de exigir que bajaran la música, tras un pedido de otros residentes. En ese contexto se produjo una pelea que terminó con la muerte de Gabriel González, quien se convirtió en la única víctima fatal del episodio. La noticia golpeó de lleno a la comunidad, que por estas horas lo despide y exige respuestas.

Sobre Gabriel, desde el propio barrio destacaron su perfil de trabajador. “Era un trabajador de la construcción que buscaba que los jóvenes trabajaran con él y así poder alejarlos de las drogas”, relató la legisladora porteña Vanina Biasi, quien se acercó a la zona y mantuvo contacto con familiares y vecinos. “Estoy hablando con familiares y vecinos de Gabi, Juan Gabriel, asesinado ayer por la policía de la Ciudad en la Villa 20”, señaló, al dar visibilidad al reclamo.

Además de denunciar la violencia policial, Nelly también apuntó contra el sistema de salud por el trato recibido tras resultar herida. “En el hospital me atendieron a las nueve/diez de la noche. Había entrado a la una. Me trataron remal. Ni siquiera me hicieron las curaciones, yo me las tuve que hacer”, afirmó, sumando un nuevo elemento de indignación a un caso que ya genera fuertes cuestionamientos.

Mientras avanza la investigación judicial, el pedido de justicia por Gabriel González resuena con fuerza en Villa Lugano y vuelve a poner en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad en los barrios populares.