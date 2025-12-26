Presunto caso de gatillo fácil en Villa Lugano: habló la esposa de la víctima y pidió justicia
La mujer relató cómo fue el violento episodio ocurrido en el Barrio 20, denunció el accionar policial y reveló también el abandono que sufrió en el hospital.
El presunto caso de gatillo fácil ocurrido en Villa Lugano sigue generando conmoción y fuertes repercusiones. En las últimas horas, Nelly, esposa de Gabriel González, el hombre de 45 años que murió tras un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad en la Villa 20, rompió el silencio en C5N y dio un crudo testimonio sobre lo ocurrido.
Visiblemente afectada, la mujer aseguró que a su marido “le dieron un tiro muy de cerca” y denunció que ella también fue baleada durante el episodio: “A mí me dieron dos”, precisó, al detallar que recibió disparos en una pierna y en un brazo.
Entre lágrimas, Nelly defendió la historia de vida de Gabriel y reclamó justicia. “Hace 25 años que la luchamos. Salimos a la calle a laburar todos los santos días. Para tener las cosas que tenemos, las que pudimos construir”, expresó, en un intento por despejar cualquier tipo de estigmatización.
En ese sentido, remarcó que la muerte de su esposo fue completamente injusta: “Así como le arrebataron la vida él no se merecía morir. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”, insistió, quebrada por el dolor.
Según el relato de la mujer, la situación se descontroló luego de una discusión con los efectivos. “(Los policías) lo incitaban a pelear. Que era esto, que era aquello. Él estaba re enojado y se peleó con ellos. Y ellos cada vez eran más. Le dieron un tiro muy de cerca y a mí me dieron dos, en la pierna y en el brazo”, contó, al reconstruir los momentos previos al desenlace fatal.
La Justicia porteña ahora intenta determinar si el accionar policial se encuadra dentro de un caso de gatillo fácil, mientras crecen los reclamos de los vecinos y organismos de derechos humanos.
La tragedia ocurrió durante la tarde del 25 de diciembre, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron a un domicilio de la Villa 20, en el barrio porteño de Villa Lugano, con el argumento de exigir que bajaran la música, tras un pedido de otros residentes. En ese contexto se produjo una pelea que terminó con la muerte de Gabriel González, quien se convirtió en la única víctima fatal del episodio. La noticia golpeó de lleno a la comunidad, que por estas horas lo despide y exige respuestas.
Sobre Gabriel, desde el propio barrio destacaron su perfil de trabajador. “Era un trabajador de la construcción que buscaba que los jóvenes trabajaran con él y así poder alejarlos de las drogas”, relató la legisladora porteña Vanina Biasi, quien se acercó a la zona y mantuvo contacto con familiares y vecinos. “Estoy hablando con familiares y vecinos de Gabi, Juan Gabriel, asesinado ayer por la policía de la Ciudad en la Villa 20”, señaló, al dar visibilidad al reclamo.
Además de denunciar la violencia policial, Nelly también apuntó contra el sistema de salud por el trato recibido tras resultar herida. “En el hospital me atendieron a las nueve/diez de la noche. Había entrado a la una. Me trataron remal. Ni siquiera me hicieron las curaciones, yo me las tuve que hacer”, afirmó, sumando un nuevo elemento de indignación a un caso que ya genera fuertes cuestionamientos.
Mientras avanza la investigación judicial, el pedido de justicia por Gabriel González resuena con fuerza en Villa Lugano y vuelve a poner en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad en los barrios populares.
