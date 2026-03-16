Dolorosa despedida de la comunidad educativa al docente acribillado durante un robo

cristian pereyra tecnica 10 la matanza

Desde la Escuela Técnica N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga, donde se brindan especializaciones de Electromecánica y Aeronáutica, publicaron: “La comunidad educativa de la EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución”.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, completaron las autoridades.

Cristian Pereyra - mensaje UDA Matanza

Por otro lado, desde la UDA-Matanza realizaron un posteo en redes sociales donde no solo expresaron su pésame, sino que repudiaron la crueldad con la que fue asesinado el docente.

“Desde la Unión Docentes Argentinos La Matanza, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad”, comunicaron y agregaron: “Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”.

cristian pereyra - mensaje uda matanza

Por otro lado, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) de La Matanza, brindaron información para todas aquellas personas que deseen colaborar económicamente con la familia de Pereyra.

Pueden hacerlo a la cuenta a nombre de Brenda Anahí Pereyra, una de las hermanas de la víctima, cuyo alias es anapereyra2021 y su CVU es 0000003100034725574649.

“Abrazamos a su familia y compañeros en este doloroso momento”, cerraron desde Suteba La Matanza.

cristian pereyra - suteba la matanza