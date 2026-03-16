Dolorosa despedida de la comunidad educativa al docente acribillado durante un robo
Cristian Pereyra se desempeñaba en escuelas técnicas de Ciudad Evita, Villa Luzuriaga y Villa Madero. Estaba trabajando como chofer de una aplicación cuando fue asesinado.
Durante el día, Cristian Pereyra se desempeñaba como docente en varias escuelas del partido de La Matanza, pero su sueldo no le alcanzaba para llegar a fin de mes, por lo que en sus tiempos libres trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. Su objetivo era ganar un poco más más dinero para poder pagar el alquiler y brindarle un mejor futuro a su pequeña hija de tres años. Este fin de semana, lo acribillaron para robarle el auto.
El hecho golpea de lleno a la comunidad educativa, una de las más afectadas por la crisis económica que atraviesa el país. La víctima se desempeñaba como docente, bajo la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en tres escuelas: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero, según sus registros comerciales.
A través de diversos comunicados, las instituciones despidieron al docente asesinado con conmovedores mensajes, destacan su gran desempeño y reclamando justicia ante un nuevo hecho de inseguridad y violencia.
“El docente fue víctima de un trágico hecho de inseguridad ocurrido en la noche del sábado 14 de marzo en el partido de La Matanza, circunstancia que ha generado una profunda conmoción entre quienes formamos parte de esta institución”, comunicaron autoridades de la escuela Técnica N° 10 de Villa Madero e informaron que durante este lunes la institución permanecerá cerrada por duelo ante el asesinato de Pereyra: “Ante esta dolorosa situación, y en señal de respeto y acompañamiento a su familia, colegas y seres queridos, se ha dispuesto la suspensión de las actividades escolares durante la jornada”.
“La comunidad educativa de la E.E.S.T. N° 10 acompaña con profundo pesar a la familia de Cristian Pereyra en este difícil momento”, firmaron los directivos de la escuela técnica.
Desde la Escuela Técnica N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga, donde se brindan especializaciones de Electromecánica y Aeronáutica, publicaron: “La comunidad educativa de la EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución”.
“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, completaron las autoridades.
Por otro lado, desde la UDA-Matanza realizaron un posteo en redes sociales donde no solo expresaron su pésame, sino que repudiaron la crueldad con la que fue asesinado el docente.
“Desde la Unión Docentes Argentinos La Matanza, expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y demás seres queridos de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra quien perdiera la vida en un hecho de inseguridad”, comunicaron y agregaron: “Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”.
Por otro lado, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) de La Matanza, brindaron información para todas aquellas personas que deseen colaborar económicamente con la familia de Pereyra.
Pueden hacerlo a la cuenta a nombre de Brenda Anahí Pereyra, una de las hermanas de la víctima, cuyo alias es anapereyra2021 y su CVU es 0000003100034725574649.
“Abrazamos a su familia y compañeros en este doloroso momento”, cerraron desde Suteba La Matanza.
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