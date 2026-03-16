Docente asesinado por un policía: "Trabajaba de chofer para pagar el alquiler y darle lo mejor a su hija"

“Estamos destruidos, nos arruinaron la vida”, expresaron sus hermanas, quienes relataron cómo se enteraron del asesinato de Cristian y reclamaron explicaciones por parte de las autoridades ante la falta de datos certeros brindados a la familia.

“A nosotros nos notificaron ayer alrededor de las 5 de la mañana que había ocurrido algo con mi hermano. No nos quisieron decir qué. Cuando llegamos a la comisaría escuchamos que un policía dijo ‘le pegaron tres tiros’. Ahí nos enteramos que mi hermano estaba muerto”, recordó con crudeza Victoria, otra de las hermanas de la víctima.

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El asesinato ocurrió el sábado por la noche en la Autopista Presidente Perón, a la altura de la Ruta 3, sentido a Ezeiza. Allí, personal policial encontró a Pereyra tendido sobre la cinta asfáltica con múltiples heridas de arma de fuego. Antes de fallecer, la víctima alcanzó a relatar que había sido interceptado por delincuentes a pie que le efectuaron los disparos para sustraerle su auto Chevrolet Corsa.

La investigación dio un giro cuando el Gabinete Técnico Operativo (GTO) determinó que el último viaje realizado por la víctima había sido solicitado desde una cuenta a nombre de Matías Vizgarra, cuya foto de perfil coincidía con la de un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense.

Al respecto, Brenda indicó: “El comisario habló con nosotros y nos dijo que un policía lo mató; que el policía se había ido a trabajar con el auto de mi hermano y lo había descartado en Ciudad Evita”.

Sin embargo, sus familiares no fueron notificado sobre lo sucedido: “Solo nos decían que le habían querido robar el auto. Después nos enteramos que mi hermano estuvo agonizando”, agregó Victoria.

Las hermanas de la víctima reclamaron que, una vez que tomaron conocimiento de los detalles, la policía no les quiso dar el nombre del detenido y solo les brindaron información errónea desde un primer momento: “Nos enteramos de la autopsia por los medios. No nos dejaron reconocer el cuerpo. No vimos cómo estaba el cuerpo de mi hermano, necesitamos respuestas”, expuso Brenda.

Según el parte policial, efectivos de la Policía Científica que examinaron el cuerpo en el lugar del crimen determinaron que la víctima presentaba una "herida de bala en el tronco posterior a la altura de la escapula, dos orificios sobre lado derecho posterior mitad de la espalda, un orificio en pectoral derecho, uno en codo izquierdo y en brazo derecho". En el lugar se incautaron cinco vainas cal .9mm y un encamisado.

“No pudimos dormir pensando en que mi hermano estuvo tirado en una autopista, en la oscuridad, agonizando, con miedo y seguramente llorando, porque él quería ser parte de la vida de su hija, era muy buen padre. Como lo conozco a mi hermano, sé que él tuvo miedo. Era muy bueno, muy sensible, habrá estado sufriendo por su hija”, expresó Victoria.

La familia de Cristian espera ahora justicia y conocer a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó con el docente. El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, quien caratuló la causa como "Homicidio Agravado por el Empleo de Arma de Fuego".