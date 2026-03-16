Docente asesinado por un policía: "Trabajaba de chofer para pagar el alquiler y darle lo mejor a su hija"
Hablaron las hermanas de Cristian Pereyra. Trabajaba como chofer para una app de viajes cuando fue asesinado durante un robo.
"Lo bajaron del auto para robarle, lo fusilaron y lo dejaron tirado". El asesinato de Cristian Eduardo Pereyra, un docente que de noche tenía que trabajar como chofer de una aplicación de viajes porque su sueldo no le alcanzaba para llegar a fin de mes, dejó a destruida a una familia en Virrey del Pino. Por el crimen está detenido un efectivo de la Policía Bonaerense.
“No dormimos pensando que mi hermano estuvo en la oscuridad, tirado en la autopista, con miedo, pensando en que no iba a ver crecer a su hija, que era su peor miedo”, expresó este lunes Brenda, una de las hermanas de la víctima.
Cristian era padre de una nena, Olivia, de 3 años. De día se desempeñaba como profesor en las escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2, Nº 8 y Nº 10 de La Matanza. De noche tenía que trabajar como chofer, un claro reflejo de la alarmante situación que padecen miles de trabajadores que deben tener dos o más empleos para sobrevivir a la crisis, mientras quedan expuestos a la violencia y la inseguridad.
Es que además de docente y chofer de una aplicación de viajes, Cristian también se desempeñaba como mecánico y buscaba las posibilidades de ganar más dinero y así brindarle un buen pasar a su hija. "Trabajaba para pagar el alquiler", expresó Brenda.
“Él era docente, los que son profesores van a entender. En marzo quedamos a disposición de buscar nuevas horas. Como él era provisional, tenía que buscar horas para cobrarlas en abril, y marzo es el mes que estaba más flojo de dinero, entonces salió a trabajar de chofer”, contó Victoria, su otra hermana.
“Estamos destruidos, nos arruinaron la vida”, expresaron sus hermanas, quienes relataron cómo se enteraron del asesinato de Cristian y reclamaron explicaciones por parte de las autoridades ante la falta de datos certeros brindados a la familia.
“A nosotros nos notificaron ayer alrededor de las 5 de la mañana que había ocurrido algo con mi hermano. No nos quisieron decir qué. Cuando llegamos a la comisaría escuchamos que un policía dijo ‘le pegaron tres tiros’. Ahí nos enteramos que mi hermano estaba muerto”, recordó con crudeza Victoria, otra de las hermanas de la víctima.
El asesinato ocurrió el sábado por la noche en la Autopista Presidente Perón, a la altura de la Ruta 3, sentido a Ezeiza. Allí, personal policial encontró a Pereyra tendido sobre la cinta asfáltica con múltiples heridas de arma de fuego. Antes de fallecer, la víctima alcanzó a relatar que había sido interceptado por delincuentes a pie que le efectuaron los disparos para sustraerle su auto Chevrolet Corsa.
La investigación dio un giro cuando el Gabinete Técnico Operativo (GTO) determinó que el último viaje realizado por la víctima había sido solicitado desde una cuenta a nombre de Matías Vizgarra, cuya foto de perfil coincidía con la de un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense.
Al respecto, Brenda indicó: “El comisario habló con nosotros y nos dijo que un policía lo mató; que el policía se había ido a trabajar con el auto de mi hermano y lo había descartado en Ciudad Evita”.
Sin embargo, sus familiares no fueron notificado sobre lo sucedido: “Solo nos decían que le habían querido robar el auto. Después nos enteramos que mi hermano estuvo agonizando”, agregó Victoria.
Las hermanas de la víctima reclamaron que, una vez que tomaron conocimiento de los detalles, la policía no les quiso dar el nombre del detenido y solo les brindaron información errónea desde un primer momento: “Nos enteramos de la autopsia por los medios. No nos dejaron reconocer el cuerpo. No vimos cómo estaba el cuerpo de mi hermano, necesitamos respuestas”, expuso Brenda.
Según el parte policial, efectivos de la Policía Científica que examinaron el cuerpo en el lugar del crimen determinaron que la víctima presentaba una "herida de bala en el tronco posterior a la altura de la escapula, dos orificios sobre lado derecho posterior mitad de la espalda, un orificio en pectoral derecho, uno en codo izquierdo y en brazo derecho". En el lugar se incautaron cinco vainas cal .9mm y un encamisado.
“No pudimos dormir pensando en que mi hermano estuvo tirado en una autopista, en la oscuridad, agonizando, con miedo y seguramente llorando, porque él quería ser parte de la vida de su hija, era muy buen padre. Como lo conozco a mi hermano, sé que él tuvo miedo. Era muy bueno, muy sensible, habrá estado sufriendo por su hija”, expresó Victoria.
La familia de Cristian espera ahora justicia y conocer a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó con el docente. El caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la Fiscalía especializada en Homicidios de La Matanza, quien caratuló la causa como "Homicidio Agravado por el Empleo de Arma de Fuego".
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