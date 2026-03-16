Mataron a un docente mientras trabajaba para una app: un policía detenido

El dolor de la familia del docente asesinado

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Cristian daba clases diarias en las escuelas técnicas número 8 y 10, y era padre de una pequeña nena que cumplió tres años a fines de 2025. El dolor por la brutal inseguridad inundó las redes sociales, donde sus familiares exigieron que el caso no quede impune.

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"A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató", denunció Anahí, hermana de la víctima, y advirtió sobre el temor a un posible encubrimiento: "Los efectivos se van a cubrir entre ellos. Mi hermano hacía su extra en DiDi, el policía robando y matando".